Без пробы Манту: с апреля Украина переходит на новые методы выявления туберкулеза

11:23 25.03.2026 Ср
2 мин
Почему отказались от надежного метода и как теперь будут диагностировать болезнь?
aimg Василина Копытко
Для диагностики устойчивых форм болезни уже используют оборудование GeneXpert (фото: Freepik)

С апреля в Украине начнется постепенное внедрение новых, более эффективных методов диагностики туберкулеза, которые заменят традиционную пробу Манту. В частности, речь идет об использовании теста на высвобождение гамма-интерферона (ТВГИ).

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора Центра общественного здоровья Владимира Курпита во время брифинга ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом.

Главное:

  • Новые методы диагностики: С апреля во всех регионах начнут внедрять тесты ТВГИ и современные кожные тесты, которые являются более чувствительными, чем проба Манту.
  • Скорость результата: Благодаря оборудованию GeneXpert диагностировать лекарственно-устойчивые формы болезни теперь можно в течение четырех часов.
  • Сокращение сроков лечения: Новые подходы позволили уменьшить курс терапии с 1,5 года до 6-9 месяцев.
  • Ранняя вакцинация: Согласно обновленному календарю прививок, вакцинацию БЦЖ теперь проводят в первый день жизни ребенка.

Новые стандарты диагностики

По словам Курпиты, Украина масштабирует использование современных тестов, которые позволяют выявлять заболевания, особенно у детей, значительно качественнее.

"С этого года Украина будет постепенно переходить от пробы Манту к кожным тестам, которые являются более чувствительными и эффективными в выявлении непосредственно туберкулеза. С апреля эта программа начнет внедряться во всех регионах", - отметил глава ЦОЗ.

Кроме того, для диагностики лекарственно-устойчивых форм болезни уже используется оборудование GeneXpert, которое позволяет получить результат в течение четырех часов.

Изменения в лечении и вакцинации

Руководитель национальной программы иммунизации Минздрава Александр Заика сообщил, что срок терапии существенно сократился: теперь курс длится 6-9 месяцев вместо прежних 1,5 года. Это позволило поднять показатель выздоровления до 72-75% (в 2017 году этот показатель составлял 50%).

Ключевые факты о текущей ситуации:

  • 70% пациентов лечатся амбулаторно;
  • 67% больных получают медико-социальное сопровождение (помощь с приемом лекарств, восстановлением документов для ВПЛ и т.д.);
  • диагностика и лечение являются полностью бесплатными.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

