Без пробы Манту: с апреля Украина переходит на новые методы выявления туберкулеза

Главное: Новые методы диагностики: С апреля во всех регионах начнут внедрять тесты ТВГИ и современные кожные тесты, которые являются более чувствительными, чем проба Манту.

Скорость результата: Благодаря оборудованию GeneXpert диагностировать лекарственно-устойчивые формы болезни теперь можно в течение четырех часов.

Сокращение сроков лечения: Новые подходы позволили уменьшить курс терапии с 1,5 года до 6-9 месяцев.

Ранняя вакцинация: Согласно обновленному календарю прививок, вакцинацию БЦЖ теперь проводят в первый день жизни ребенка.

Новые стандарты диагностики

По словам Курпиты, Украина масштабирует использование современных тестов, которые позволяют выявлять заболевания, особенно у детей, значительно качественнее.

"С этого года Украина будет постепенно переходить от пробы Манту к кожным тестам, которые являются более чувствительными и эффективными в выявлении непосредственно туберкулеза. С апреля эта программа начнет внедряться во всех регионах", - отметил глава ЦОЗ.

Кроме того, для диагностики лекарственно-устойчивых форм болезни уже используется оборудование GeneXpert, которое позволяет получить результат в течение четырех часов.

Изменения в лечении и вакцинации

Руководитель национальной программы иммунизации Минздрава Александр Заика сообщил, что срок терапии существенно сократился: теперь курс длится 6-9 месяцев вместо прежних 1,5 года. Это позволило поднять показатель выздоровления до 72-75% (в 2017 году этот показатель составлял 50%).

Ключевые факты о текущей ситуации: