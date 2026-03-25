Без пробы Манту: с апреля Украина переходит на новые методы выявления туберкулеза

С апреля в Украине начнется постепенное внедрение новых, более эффективных методов диагностики туберкулеза, которые заменят традиционную пробу Манту. В частности, речь идет об использовании теста на высвобождение гамма-интерферона (ТВГИ).
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора Центра общественного здоровья Владимира Курпита во время брифинга ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом.
Главное:
По словам Курпиты, Украина масштабирует использование современных тестов, которые позволяют выявлять заболевания, особенно у детей, значительно качественнее.
"С этого года Украина будет постепенно переходить от пробы Манту к кожным тестам, которые являются более чувствительными и эффективными в выявлении непосредственно туберкулеза. С апреля эта программа начнет внедряться во всех регионах", - отметил глава ЦОЗ.
Кроме того, для диагностики лекарственно-устойчивых форм болезни уже используется оборудование GeneXpert, которое позволяет получить результат в течение четырех часов.
Руководитель национальной программы иммунизации Минздрава Александр Заика сообщил, что срок терапии существенно сократился: теперь курс длится 6-9 месяцев вместо прежних 1,5 года. Это позволило поднять показатель выздоровления до 72-75% (в 2017 году этот показатель составлял 50%).
Ключевые факты о текущей ситуации:
Читайте также о том, что с 2026 года в Украине начал действовать обновленный Национальный календарь профилактических прививок. Одно из ключевых изменений - БЦЖ будут делать уже через 24 часа после рождения, а не на 3-5 сутки, как это происходило раньше.
Ранее мы писали о том, что доверие к вакцинации в Украине растет. Недавний опрос ЮНИСЕФ, проведенный совместно с Минздравом, показал, что более 80% родителей и опекунов положительно относятся к прививкам.
Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.