Прізвища українців з грецьким минулим: що могли приховувати ваші предки?

Чимало українських родинних імен мають коріння далеко за межами України. Однією з найбільших етнічних груп за походженням прізвищ виявились греки - майже 6,2% від усіх зафіксованих прізвищ мають еллінське походження.
Які прізвища вказують на те, що ваше прізвище має грецьке коріння, розповідає РБК-Україна з посиланням на Апостроф.
В українському антропонімічному просторі зафіксовано значну частку прізвищ, що мають грецьке походження.
За даними дослідження, проведеного в різних історико-етнографічних регіонах України, приблизно 6,2% українських родинних імен мають грецьке коріння.
Це пов’язано як із хвилями міграції, так і з давніми зв’язками між українськими землями та грецьким світом.
Ці трансформації відображають як мовну адаптацію, так і наслідки колоніальної політики, зокрема в часи Російської імперії та СРСР.