Прізвища українців з грецьким минулим: що могли приховувати ваші предки?

Скільки прізвищ з грецьким корінням в Україні

В українському антропонімічному просторі зафіксовано значну частку прізвищ, що мають грецьке походження.

За даними дослідження, проведеного в різних історико-етнографічних регіонах України, приблизно 6,2% українських родинних імен мають грецьке коріння.

Це пов’язано як із хвилями міграції, так і з давніми зв’язками між українськими землями та грецьким світом.

Найбільш відомі грецькі прізвища в Україні

Ахбаш - від грецького "світловолосий"

Балабан - значення "великий, величезний"

Варсамас

Волониць - перекладається як "в’язальна спиця"

Габіда

Імерелі

Кіор - від "сліпий"

Куркчі – "хутряний"

Мангуш - утворене від назви поселення

Мрамор

Шамлі - також від топоніма

Ялу

Ятько

Українізовані форми:

Афенка - Афенком

Бузовчу - Бузовчук

Зросійщені через додавання суфіксів:

Каракоз - Каракозов

Балабан - Балабанов

Узун - Узунов

Темір - Теміров

Ці трансформації відображають як мовну адаптацію, так і наслідки колоніальної політики, зокрема в часи Російської імперії та СРСР.