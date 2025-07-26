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Українські прізвища, що зберігають пам’ять про злидні та виживання: чи є ваше у списку?

Субота 26 липня 2025 08:15
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Українські прізвища, що зберігають пам’ять про злидні та виживання: чи є ваше у списку? Які прізвища у давнину давали біднякам та нужденним (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Деякі українські прізвища зберегли пам’ять про нужду, бідність і боротьбу за виживання. Вони виникли не випадково - ці "імена злиднів" напряму вказували на складне матеріальне становище

Які прізвища могли дістатись лише справжнім злидарям, розповідає РБК-Україна з посиланням на Telegraf.

В українській історії воно часто виникало з побуту, соціального статусу, або навіть - матеріального становища. Серед прізвищ особливо вирізняються ті, які прямо вказували на крайню бідність. Ось деякі з них:

Босій, Босак, Босенко

Очевидне значення - босий, без взуття. Такі прізвища давали тим, хто не міг дозволити собі навіть найпростішого взуття.

Бурлака

Означало людину без постійного житла, яка мандрувала в пошуках роботи. Прізвище асоціюється з безпритульністю та нестабільністю.

Гета, Гетало, Гетенко

Походить від назви старої, виснаженої конячки. Часто - люди, які володіли або працювали з такими тваринами.

Голик, Голиш, Голяк

Вказує на людину без майна, "голу" у всіх сенсах - без одягу, даху над головою чи засобів до життя.

Дерновий

Імовірно, походить від слова "дерен" - людина, що жила у землянці, накритій дерном. Саме таким було житло для бідних.

Калюжний

Можливе походження - від двору, що постійно стояв у калюжах. Ознака убогості та відсутності благоустрою.

Капара

Від дієслова "капарити" - животіти у злиднях. Прізвище символізує життя на межі виживання.

Кубрак, Кубраков

Народне означення нужденного або знедоленого. Часто - із трагічною історією втрат.

Нетяга

Значення - бурлака, що "не тягне" життя. Означало людину, яка ледве зводить кінці з кінцями.

Нечволод

Імовірно, від "нечого володіти" - втрачений статус, згублене багатство. Родини, які збідніли до межі.

Нужденко

Очевидна етимологія - нужда. Прізвище прямо говорить про тяжке становище: холод, голод, нестачу.

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