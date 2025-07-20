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Ярослав - стародавнє ім’я з язичницьким корінням: значення, день ангела та видатні українці

Неділя 20 липня 2025 08:00
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Ярослав - стародавнє ім’я з язичницьким корінням: значення, день ангела та видатні українці Звідки походить ім'я Ярослав, коли день ангела (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Ім’я Ярослав має глибоке коріння у дохристиянській історії та досі залишається популярним серед українців. Його носять як історичні постаті, так і сучасні діячі культури, науки та політики. Але що насправді означає це ім’я і яку силу воно несе?

Яке значення має це ім’я, коли Ярослав святкує День ангела та хто з українців його прославив, розповідає РБК-Україна з посиланням на 24 канал.

Що означає ім’я Ярослав і звідки воно походить

Ім’я Ярослав має давньослов’янське походження. Воно складається з двох основ: "яро" (могутній, гарячий, вогненний) і "слав" (слава, славетний). У перекладі воно означає - "ярий у славі" або ж "славний у силі".

За однією з версій, ім’я могло потрапити до слов’ян з нормандської мови, втім більш поширеною є теорія про язичницьке коріння. Давні слов’яни вшановували бога родючості Ярила - звідси й форма "Ярослав".

Це ім’я використовують у кількох країнах - зокрема, в Україні, Чехії, Польщі та Словаччині.

Коли Ярослав святкує День ангела

Попри язичницьке коріння, Ярослав входить до списку християнських імен. Іменини Ярослава відзначають тричі на рік:

  • 5 березня
  • 3 червня
  • 8 грудня

Ярослави вирізняються аналітичним складом розуму, внутрішньою витримкою і схильністю до лідерства. Це часто люди з власною думкою, які не бояться плисти проти течії. Водночас вони можуть бути емоційними, але вміють тримати себе в руках.

Відомі українці з іменем Ярослав

Найвідоміший носій імені - Ярослав Мудрий, великий київський князь. Він розвинув освіту, дипломатію, укріпив владу Київської Русі та зумів зупинити набіги печенігів.

Завдяки шлюбним союзам його дітей з європейськими монархами, Ярослава Мудрого називають "тестем Європи". Його зображено на банкноті номіналом 2 гривні.

Серед відомих українських діячів також:

Ярослав Стецько - політик, соратник Бандери, автор Акту відновлення Української держави 1941 року

Ярослав Грицак - історик і публіцист, професор УКУ, автор численних книжок та публікацій про Україну

Ярослав Карпук (YAKTAK) - популярний молодий співак, що став відомим під час повномасштабного вторгнення. Виконував хіти разом з Jerry Heil та KOLA.

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