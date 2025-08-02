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Ці українські прізвища свідчать, що ваші предки задавали моду: а ваше пов'язане зі стилем?

Субота 02 серпня 2025 08:10
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Ці українські прізвища свідчать, що ваші предки задавали моду: а ваше пов'язане зі стилем? Які прізвища у давнину давали людям, що диктували моду (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Ваше прізвище може розказати більше, ніж здається. Українські вчені назвали родові імена, що виникли завдяки любові предків до моди. Деякі з них з’явилися через незвичні шапки, широкий пояс або особливості одягу.

Які прізвища вказують на те, що ваші предки мали смак та стиль, розповідає РБК-Україна з посиланням на працю "Українські імена і прізвища" української мовознавиці Лариси Масенко.

Які прізвища давали людям моди

У давнину людей часто впізнавали за прізвиськами, які відображали особливості їхнього вбрання або стилю. Такі прізвища збереглися до наших днів і можуть вказувати на модні вподобання пращурів.

Нижче наведені приклади таких "модних" прізвищ:

Білоштан - імовірно, походить від білого вбрання або світлої тканини, яку носив предок.

Довгопол - натяк на любов до довгих штанів чи свит.

Безпояско - свідчення того, що пращур відмовлявся носити пояс, що був майже обов’язковим.

Рябошапка - носій цього імені, ймовірно, носив шапку з кольоровим візерунком.

Кривошапка - шапка на голові сиділа якось нестандартно, що й стало приводом для прізвиська.

Широкопояс - предок полюбляв масивні або незвично широкі пояси.

Сіроштан - міг носити одяг із сірої тканини, що й закарбувалось у прізвищі.

Ці прізвища - не просто слова. Вони зберігають культурний код поколінь і показують, що навіть мода могла визначити історію роду.

Якщо ви впізнали у цьому списку своє прізвище - цілком можливо, що ваші предки були справжніми трендсетерами!

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