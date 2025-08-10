RU

Фамилии украинцев с греческим прошлым: что могли скрывать ваши предки?

Какие украинские фамилии имеют греческое происхождение (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Немало украинских фамилий имеют корни далеко за пределами Украины. Одной из крупнейших этнических групп по происхождению фамилий оказались греки - почти 6,2% от всех зафиксированных фамилий имеют эллинское происхождение.

Какие фамилии указывают на то, что ваша фамилия имеет греческие корни, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Апостроф.

Сколько фамилий с греческими корнями в Украине

В украинском антропонимическом пространстве зафиксирована значительная доля фамилий, имеющих греческое происхождение.

По данным исследования, проведенного в разных историко-этнографических регионах Украины, примерно 6,2% украинских фамилий имеют греческие корни.

Это связано как с волнами миграции, так и с давними связями между украинскими землями и греческим миром.

Наиболее известные греческие фамилии в Украине

  • Ахбаш - от греческого "светловолосый"
  • Балабан - значение "большой, огромный"
  • Варсамас
  • Волониць - переводится как "вязальная спица"
  • Габіда
  • Імерелі
  • Кіор - от "слепой"
  • Куркчі - "меховой"
  • Мангуш - образовано от названия поселения
  • Мрамор
  • Шамлі - также от топонима
  • Ялу
  • Ятько

Украинизированные формы:

  • Афенка - Афенком
  • Бузовчу - Бузовчук

Обрусевшие через добавление суффиксов:

  • Каракоз - Каракозов
  • Балабан - Балабанов
  • Узун - Узунов
  • Темір - Теміров

Эти трансформации отражают как языковую адаптацию, так и последствия колониальной политики, в частности во времена Российской империи и СССР.

ИменаИстория Украины