Фамилии украинцев с греческим прошлым: что могли скрывать ваши предки?

Немало украинских фамилий имеют корни далеко за пределами Украины. Одной из крупнейших этнических групп по происхождению фамилий оказались греки - почти 6,2% от всех зафиксированных фамилий имеют эллинское происхождение.
Какие фамилии указывают на то, что ваша фамилия имеет греческие корни, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Апостроф.
В украинском антропонимическом пространстве зафиксирована значительная доля фамилий, имеющих греческое происхождение.
По данным исследования, проведенного в разных историко-этнографических регионах Украины, примерно 6,2% украинских фамилий имеют греческие корни.
Это связано как с волнами миграции, так и с давними связями между украинскими землями и греческим миром.
Эти трансформации отражают как языковую адаптацию, так и последствия колониальной политики, в частности во времена Российской империи и СССР.