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Из-за признания геноцида армян. Посла США вызвали в МИД Турции

Новина українською → Турция, Воскресенье 25 апреля 2021 04:19
Из-за признания геноцида армян. Посла США вызвали в МИД Турции Фото: в МИД Турции раскритиковали решение США (pexels@lazaydin53)
Автор: Даша Харченко

Посла США в Анкаре Дэвида Саттерфильда вызвали в МИД Турции. Это случилось после признания президентом США Джо Байденом геноцида армян в Османской империи в 1915 году.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление турецкого внешнеполитического ведомства.

Заместитель министра иностранных дел Турции сообщил американскому послу, что заявление США "не имеет под собой правовой основы", а также, что Анкара "отвергает его, считает неприемлемым и решительным образом осуждает".

24 апреля президент США Джо Байден в официальном заявлении назвал массовую гибель армян в Османской империи в начале XX века геноцидом. Байден стал первым президентом США за 40 лет, который публично признал массовые убийства 1915 года геноцидом.

После этого американские посольства и консульства в Турции объявили о приостановке своей деятельности. Дипломаты порекомендовали избегать территорий вокруг правительственных зданий США и соблюдать меры предосторожности в местах сбора американцев и других иностранцев.

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