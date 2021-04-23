Байден заявил Эрдогану, что намерен признать геноцид армян, - Bloomberg

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заявил, что намерен признать геноцид армян в Османской империи в 1915 году. На сайте Белого дома опубликован пресс-релиз беседы, но об этом в нем не упоминается.

Издание отмечает, что Байден будет использовать слово "геноцид" в заявлении 24 апреля о признании Дня памяти геноцида армян, выполняя обещание, данное им в ходе своей президентской кампании. Он станет первым президентом США за 40 лет, публично признавшим массовые убийства в Османской империи в 1915 году геноцидом.

Президенты США и Турции провели телефонный разговор вечером 23 апреля. В опубликованном Белом доме пресс-релизе о беседе двух лидеров о намерении Байдена признать геноцид армян не упоминается. Отмечалось, что они договорились встретиться во время саммита НАТО в Брюсселе в июне.

Пресс-служба президента Турции также опубликовала пресс-релиз беседы. В нем отсутствует упоминание об этом заявлении Байдена. Как и в американской версии, говорится о намерении лидеров улучшить отношения между странами и вывести их на более высокий уровень. Турецкая сторона подтверждает договоренность о встрече Эрдогана с Байденом на саммите НАТО.