Признание геноцида армян. Посольство и консульства США в Турции временно закроют

Американские посольства и консульства в Турции объявили о приостановке своей деятельности. Это случилось после признания президентом США Джо Байденом геноцида армян в Османской империи.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Турции.

Дипломатические ведомства не будут работать 26-27 апреля в рамках мер предосторожности.

Так, посольство США в Анкаре, Генеральное консульство США в Стамбуле, Консульство США в Адане и Консульское агентство в Измире не будут работать на выдачу гражданам США виз и обычных услуг.

Если американцам экстренно потребуется предоставление услуг ведомствами, то им посоветовали связаться с ближайшим консульским отделом.

Дипломаты порекомендовали избегать территорий вокруг правительственных зданий США и соблюдать меры предосторожности в местах сбора американцев и других иностранцев.