Признание геноцида армян. Посольство и консульства США в Турции временно закроют
Американские посольства и консульства в Турции объявили о приостановке своей деятельности. Это случилось после признания президентом США Джо Байденом геноцида армян в Османской империи.
Об этом говорится в сообщении посольства США в Турции.
Дипломатические ведомства не будут работать 26-27 апреля в рамках мер предосторожности.
Так, посольство США в Анкаре, Генеральное консульство США в Стамбуле, Консульство США в Адане и Консульское агентство в Измире не будут работать на выдачу гражданам США виз и обычных услуг.
Если американцам экстренно потребуется предоставление услуг ведомствами, то им посоветовали связаться с ближайшим консульским отделом.
Дипломаты порекомендовали избегать территорий вокруг правительственных зданий США и соблюдать меры предосторожности в местах сбора американцев и других иностранцев.
24 апреля президент США Джо Байден в официальном заявлении назвал массовую гибель армян в Османской империи в начале XX века геноцидом. Байден стал первым президентом США за 40 лет, который публично признал массовые убийства 1915 года геноцидом.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после заявления президента США Джо Байдена о геноциде армян заявил, что чтит память армян, погибших в 1915 году, и выразил соболезнования их потомкам. Он заявил о попытках определенных кругов политизировать события 1915 года.