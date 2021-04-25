ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

З-за визнання геноциду вірмен. Посла США викликали в МЗС Туреччини

Новость на русском → Туреччина, Неділя 25 квітня 2021 04:19
З-за визнання геноциду вірмен. Посла США викликали в МЗС Туреччини Фото: У МЗС Туреччини розкритикували рішення США (pexels@lazaydin53)
Автор: Даша Харченко

Посла США в Анкарі Девіда Саттерфільда викликали в МЗС Туреччини. Це сталося після визнання президентом США Джо Байденом геноциду вірмен в Османській імперії в 1915 році.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву турецького зовнішньополітичного відомства.

Заступник Міністра закордонних справ Туреччини повідомив американському послу, що заява США "не має під собою правової основи", а також, що Анкара "відкидає його, вважає неприйнятним і рішучим чином засуджує".

24 квітня президент США Джо Байден в офіційній заяві назвав масову загибель вірмен в Османській імперії на початку XX століття геноцидом. Байден став першим президентом США за 40 років, який публічно визнав масові вбивства 1915 року геноцидом.

Після цього американські посольства і консульства в Туреччині оголосили про припинення своєї діяльності. Дипломати порекомендували уникати територій навколо урядових будівель США і дотримуватися запобіжних заходів в місцях збору американців та інших іноземців.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Турция Сполучені Штати Америки геноцид армян геноцид
NEWS
Ердоган зробив заяву після визнання Байденом геноциду вірмен
Ердоган зробив заяву після визнання Байденом геноциду вірмен
DAILY
Легка мішень: чому в Україні стало більше злочинів проти дітей
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Легка мішень: чому в Україні стало більше злочинів проти дітей