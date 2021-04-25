З-за визнання геноциду вірмен. Посла США викликали в МЗС Туреччини

Посла США в Анкарі Девіда Саттерфільда викликали в МЗС Туреччини. Це сталося після визнання президентом США Джо Байденом геноциду вірмен в Османській імперії в 1915 році.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву турецького зовнішньополітичного відомства.

Заступник Міністра закордонних справ Туреччини повідомив американському послу, що заява США "не має під собою правової основи", а також, що Анкара "відкидає його, вважає неприйнятним і рішучим чином засуджує".

24 квітня президент США Джо Байден в офіційній заяві назвав масову загибель вірмен в Османській імперії на початку XX століття геноцидом. Байден став першим президентом США за 40 років, який публічно визнав масові вбивства 1915 року геноцидом.

Після цього американські посольства і консульства в Туреччині оголосили про припинення своєї діяльності. Дипломати порекомендували уникати територій навколо урядових будівель США і дотримуватися запобіжних заходів в місцях збору американців та інших іноземців.