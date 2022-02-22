Признание "ЛДНР" является атакой России на Украину, - постпред США при ООН

Она подчеркнула, что Украина не пытается получить от Запада ядерное оружие.

"Это атака на статус Украины как страны - участницы ООН. Она нарушает основные принципы международного права и бросает вызов нашему уставу ООН. Решения России создают предлог для дальнейшего вторжения в Украину", - заявила она.

Дипломат подчеркнула, что нет необходимости "гадать о мотивах Путина", отметив, что он "сделал серию возмутительно ложных заявлений об Украине, направленных на создание предлога для войны, и сразу же после этого объявил о вводе российских войск на Донбасс".