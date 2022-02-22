Визнання "ЛДНР" є атакою Росії на Україну, - постпред США при ООН

Постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Росія здійснила неспровоковану атаку на суверенітет і територіальну цілісність України. Москва створює привід для вторгнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання.
Вона підкреслила, що Україна не намагається отримати від Заходу ядерну зброю.
"Це атака на статус України як країни - учасниці ООН. Вона порушує основні принципи міжнародного права і кидає виклик нашому статуту ООН. Рішення Росії створюють привід для подальшого вторгнення в Україну", - заявила вона.
Дипломат підкреслила, що нема потреби "ворожити про мотиви Путіна", зазначивши, що він "зробив серію обурливо помилкових заяв про Україну, спрямованих на створення приводу для війни, і одразу після цього оголосив про введення російських військ на Донбас".
Нагадаємо, що 21 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР".
Це дозволило Росії підписати з ватажками цих незаконних формувань так званий "договір про дружбу". Цей договір передбачає спільну "охорону кордонів" так званих "ДНР" і "ЛНР".
В результаті цих дій російська військова техніка вже висунулася до лінії розмежування. Очевидці помітили її в Донецькій області.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що визнання Росією "ЛДНР" є підривом мирних зусиль і руйнує переговорні процеси. При цьому він підкреслив, що Україна кваліфікує дії РФ як порушення суверенітету і територіальної цілісності держави.