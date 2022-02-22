RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Визнання "ЛДНР" є атакою Росії на Україну, - постпред США при ООН

Автор: Артур Родивилов

Постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Росія здійснила неспровоковану атаку на суверенітет і територіальну цілісність України. Москва створює привід для вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання.

Вона підкреслила, що Україна не намагається отримати від Заходу ядерну зброю.

"Це атака на статус України як країни - учасниці ООН. Вона порушує основні принципи міжнародного права і кидає виклик нашому статуту ООН. Рішення Росії створюють привід для подальшого вторгнення в Україну", - заявила вона.

Дипломат підкреслила, що нема потреби "ворожити про мотиви Путіна", зазначивши, що він "зробив серію обурливо помилкових заяв про Україну, спрямованих на створення приводу для війни, і одразу після цього оголосив про введення російських військ на Донбас".

Нагадаємо, що 21 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР".

Це дозволило Росії підписати з ватажками цих незаконних формувань так званий "договір про дружбу". Цей договір передбачає спільну "охорону кордонів" так званих "ДНР" і "ЛНР".

В результаті цих дій російська військова техніка вже висунулася до лінії розмежування. Очевидці помітили її в Донецькій області.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що визнання Росією "ЛДНР" є підривом мирних зусиль і руйнує переговорні процеси. При цьому він підкреслив, що Україна кваліфікує дії РФ як порушення суверенітету і територіальної цілісності держави.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДНР