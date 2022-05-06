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Нет признаков, что Беларусь намерена активно участвовать в войне против Украины, - Пентагон

Новина українською →
Пятница 06 мая 2022 06:07
Нет признаков, что Беларусь намерена активно участвовать в войне против Украины, - Пентагон Фото: пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби (defense.gov)
Автор: Владимир Костырин

В министерстве обороны США не видят признаков, что Беларусь намерена открыто вступать в войну против Украины на стороне России и принимать активное участие в боевых действиях.

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг спикера Пентагона Джона Кирби.

Так пресс-секретарь американского оборонного ведомства ответил на вопрос журналиста, не кроются ли за новыми учениями в Беларуси планы Минска каким-либо образом снова приобщаться к российской агрессии РФ против Украины.

"Нет указаний на то, что у Беларуси есть намерения принять активное участие в войне в Украине, и я позволю им говорить об их учениях. Но мы не отслеживаем признаки того, что они планируют или намереваются напрямую участвовать в войне в Украине", - сказал Кирби.

Ранее 4 мая в Минобороны Беларуси объявили о внезапной проверке сил реагирования Вооруженных сил. Они, среди прочего, включают переброску частей и подразделений в определенные районы.

5 мая Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не планирует принимать участие в войне против Украины - мол, в "этом нет никакой необходимости".

Между тем в Генштабе ВСУ не исключают провокаций, и сообщают, что Беларусь наращивает системы ПВО на границе.

Напомним также, что ранее страны-члены ОДБК (военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан) заявляли, что не изъявляют желания участвовать в войне против Украины.

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