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Немає ознак, що Білорусь має намір брати активну участь у війні проти України, - Пентагон

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П'ятниця 06 травня 2022 06:07
Немає ознак, що Білорусь має намір брати активну участь у війні проти України, - Пентагон Фото: прес-секретар Пентагону Джон Кірбі (defense.gov)
Автор: Володимир Костирін

У Міністерстві оборони США не бачать ознак, що Білорусь має намір відкрито вступати у війну проти України на боці Росії та брати активну участь у бойових діях.

Про це передає РБК-Україна, посилаючись на брифінг спікера Пентагону Джона Кірбі.

Так прес-секретар американського оборонного відомства відповів на запитання журналіста, чи не криються за новими навчаннями в Білорусі плани Мінська якимось чином знову долучатися до російської агресії РФ проти України.

"Немає вказівок на те, що у Білорусі є наміри взяти активну участь у війні в Україні, і я дозволю їм говорити про їхні навчання. Але ми не відстежуємо ознаки того, що вони планують або мають намір безпосередньо брати участь у війні в Україні", - сказав Кірбі.

Раніше 4 травня в Міноборони Білорусі оголосили про раптову перевірку сил реагування Збройні сили. Вони, серед іншого, включають перекидання частин і підрозділів в певні райони.

5 травня Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь не планує брати участь у війні проти України - мовляв, в "цьому немає жодної потреби".

Тим часом у Генштабі ЗСУ не виключають провокацій, і повідомляють, що Білорусь нарощує системи ППО на кордоні.

Нагадаємо також, що раніше країни-члени ОДБК (військово-політична міжнародна організація, до якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан) заявляли, що не виявляють бажання брати участь у війні проти України.

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