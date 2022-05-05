Нет необходимости. Беларусь не будет участвовать в войне против Украины, - Лукашенко
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Беларусь, как заявил Александр Лукашенко, не планирует принимать участие в войне против Украины. Якобы все, что его страна может предложить России, она уже имеет.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на издание "Белта".
"Мы не собираемся участвовать в "специальной операции" Вооруженных Сил Российской Федерации в Украине. Потому что в этом нет никакой необходимости", - заявил Лукашенко.
Как отметил Лукашенко, Россия ничего не требует от Беларуси в войне против нашей страны, в связи с чем его страна не планирует вмешиваться.
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