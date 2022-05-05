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Нет необходимости. Беларусь не будет участвовать в войне против Украины, - Лукашенко

Новина українською →
Четверг 05 мая 2022 20:14
Нет необходимости. Беларусь не будет участвовать в войне против Украины, - Лукашенко Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Беларусь, как заявил Александр Лукашенко, не планирует принимать участие в войне против Украины. Якобы все, что его страна может предложить России, она уже имеет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на издание "Белта".

"Мы не собираемся участвовать в "специальной операции" Вооруженных Сил Российской Федерации в Украине. Потому что в этом нет никакой необходимости", - заявил Лукашенко.

Как отметил Лукашенко, Россия ничего не требует от Беларуси в войне против нашей страны, в связи с чем его страна не планирует вмешиваться.

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