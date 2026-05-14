"Приземлили" 154 дрони: Повітряні сили показали роботу ППО у західних областях

22:40 14.05.2026 Чт
2 хв
Військові оприлюднили кадри знищення ворожих дронів
aimg Сергій Козачук
"Приземлили" 154 дрони: Повітряні сили показали роботу ППО у західних областях Фото: Сили ППО на заході України відбили масовану атаку дронів (Getty Images)
Сили протиповітряної оборони на заході України відбили масовану атаку дронів. Загалом українські захисники знищили в зоні своєї відповідальності понад 150 ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України.

Результати бойової роботи

Військові оприлюднили відео бойової роботи підрозділів під час відбиття масованого удару по заходу нашої країни 13 травня.

До знищення повітряних цілей були залучені мобільні вогневі групи, авіація, підрозділи зенітних ракетних військ та радіоелектронної боротьби, а також екіпажі безпілотних авіаційних комплексів.

За даними командування, підрозділам вдалося ліквідувати 154 БпЛА різних типів. Захисники неба працювали злагоджено, забезпечуючи захист критичної інфраструктури та мирного населення у західних регіонах.

Атаки РФ та посилення захисту неба

Нагадаємо, у ніч на 14 травня Росія здійснила комбіновану атаку на Україну, застосувавши сотню дронів та ракет різних типів, причому основним об'єктом удару став Київ.

Коментуючи наслідки, президент України Володимир Зеленський наголосив, що запуск понад 1560 безпілотників протягом доби чітко демонструє небажання Кремля припиняти війну.

Через ескалацію обстрілів Велика Британія офіційно підтвердила, що максимально прискорить постачання засобів ППО та обладнання для боротьби з дронами.

Водночас Україна веде роботу над посиленням ППО на стратегічному рівні: Зеленський провів спеціальну Ставку щодо створення європейської "антибалістичної коаліції" та впровадження нових оборонних кроків у межах програми PURL вже до початку літа.

ППО Повітряні сили України Війна в Україні Атака дронів
