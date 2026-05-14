ua en ru
Чт, 14 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Киева Суд по Ермаку Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

"Приземлили" 154 дрона: Воздушные силы показали работу ПВО в западных областях

22:40 14.05.2026 Чт
2 мин
Военные обнародовали кадры уничтожения вражеских дронов
aimg Сергей Козачук
"Приземлили" 154 дрона: Воздушные силы показали работу ПВО в западных областях Фото: Силы ПВО на западе Украины отразили массированную атаку дронов (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Силы противовоздушной обороны на западе Украины отбили массированную атаку дронов. В целом украинские защитники уничтожили в зоне своей ответственности более 150 вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВС Украины.

Читайте также: Британия максимально ускорит поставки ПВО в Украину после атаки РФ

Результаты боевой работы

Военные обнародовали видео боевой работы подразделений во время отражения массированного удара по западу нашей страны 13 мая.

К уничтожению воздушных целей были привлечены мобильные огневые группы, авиация, подразделения зенитных ракетных войск и радиоэлектронной борьбы, а также экипажи беспилотных авиационных комплексов.

По данным командования, подразделениям удалось ликвидировать 154 БПЛА различных типов. Защитники неба работали слаженно, обеспечивая защиту критической инфраструктуры и мирного населения в западных регионах.

Атаки РФ и усиление защиты неба

Напомним, в ночь на 14 мая Россияосуществила комбинированную атаку на Украину, применив сотню дронов и ракет различных типов, причем основным объектом удара стал Киев.

Комментируя последствия, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что запуск более 1560 беспилотников в течение суток четко демонстрирует нежелание Кремля прекращать войну.

В связи с эскалацией обстрелов Великобритания официально подтвердила, что максимально ускорит поставки средств ПВО и оборудования для борьбы с дронами.

В то же время Украина ведет работу над усилением ПВО на стратегическом уровне: Зеленский провел специальную Ставку по созданию европейской "антибаллистической коалиции" и внедрению новых оборонных шагов в рамках программы PURL уже к началу лета.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ПВО Воздушные силы Украины Война в Украине Атака дронов
Новости
Зеленский поручил военным и спецслужбам подготовить ответ на российский удар
Зеленский поручил военным и спецслужбам подготовить ответ на российский удар
Аналитика
От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес