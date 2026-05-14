"Приземлили" 154 дрона: Воздушные силы показали работу ПВО в западных областях

Силы противовоздушной обороны на западе Украины отбили массированную атаку дронов. В целом украинские защитники уничтожили в зоне своей ответственности более 150 вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВС Украины.

Напомним, в ночь на 14 мая Россия осуществила комбинированную атаку на Украину , применив сотню дронов и ракет различных типов, причем основным объектом удара стал Киев.

По данным командования, подразделениям удалось ликвидировать 154 БПЛА различных типов. Защитники неба работали слаженно, обеспечивая защиту критической инфраструктуры и мирного населения в западных регионах.

К уничтожению воздушных целей были привлечены мобильные огневые группы, авиация, подразделения зенитных ракетных войск и радиоэлектронной борьбы, а также экипажи беспилотных авиационных комплексов.

Военные обнародовали видео боевой работы подразделений во время отражения массированного удара по западу нашей страны 13 мая.

Комментируя последствия, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что запуск более 1560 беспилотников в течение суток четко демонстрирует нежелание Кремля прекращать войну.

В связи с эскалацией обстрелов Великобритания официально подтвердила, что максимально ускорит поставки средств ПВО и оборудования для борьбы с дронами.

В то же время Украина ведет работу над усилением ПВО на стратегическом уровне: Зеленский провел специальную Ставку по созданию европейской "антибаллистической коалиции" и внедрению новых оборонных шагов в рамках программы PURL уже к началу лета.