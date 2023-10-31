Приймали важкі рішення: командувач ССО розкрив деталі спецоперацій на "Азовсталі"

За словами генерала, бійці вирушали у ці польоти в обложений противником Маріуполь та до блокованого заводу "Азовсталь" добровільно. При цьому основним завданням таких вертолітних місій була доставка боєкомплекту воїнам, які тримали оборону у місті.

"Але коли приходять десять добровольців, які кажуть: "Ми хочемо летіти захищати "Азовсталь", то доводиться приймати важкі рішення. Що доставляти: БК, медикаменти, засоби зв'язку чи людей, які захищатимуть", - згадує Хоренко.

Також він зазначив, що такі виклики виникали, коли на борту 15 тонн вантажу, а один гелікоптер може взяти лише близько двох осіб.

"Час виконання операції тоді йшов на хвилини, вивантаження не мало перевищувати 10 хвилин", - сказав генерал.

Хоренко додав, що зв'язок він тримав безпосередньо із командиром бригади спецпризначення Нацгвардії "Азов" Денисом Прокопенком. При цьому сам "Редіс" навіть на той момент не здогадувався, що спілкується з командувачем ССО.

Що відомо про польоти на "Азовсталь"

У перші місяці повномасштабної війни РФ проти України російські пабліки повідомляли про збиті українські вертольоти на підльоті до Маріуполя. На той момент українська сторона не підтверджувала будь-яких спецоперацій з підтримки захисників оточеного міста.

Вже в травні президент Володимир Зеленський вперше підтвердив бойові польоти української авіації та визнав загибель багатьох українських льотчиків, які намагалися прорватися на "Азовсталь". За його словами, захисникам Маріуполя доставлялися їжа і ліки, намагалися забрати поранених, але на той час не можна було офіційно коментувати операції, оскільки в цьому районі працювали російські ППО.

Як заявляв начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов, загалом було сім таких місій, на "Азовсталь" літали в цілому 16 вертольотів Мі-8, в тому числі з підкріпленням для"Азова". Однак під час п'ятої і сьомої місії були збиті два вертольоти. Також противник збив ще один вертоліт, який вилетів на порятунок одного з екіпажів.

Наприкінці травня минулого року військова розвідка опублікувала унікальне відео польотів української авіації на "Азовсталь". Також пізніше стали відомі подробиці рейдів льотчиків на завод-фортецю в Маріуполі.

Нагадаємо, 16 травня українське командування віддало наказ зберегти життя захисників "Азовсталі", після чого бійці почали виходити і здаватися в російський полон. Згідно з останніми даними, з території заводу вийшли близько 2 500 військових, українська сторона працює над їх обміном.

Детальніше про це читайте у матеріалі РБК-Україна "Рік після "Азовсталі". Як захисники Маріуполя вийшли, але не здалися ворогу".