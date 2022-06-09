Некоторые отказались. Стали известны подробности рейдов украинских летчиков на "Азовсталь"

Появились подробности того, как защитникам "Азовстали", несмотря на осаду, ВСУ вертолетами доставляли боеприпасы, еду и медикаменты, которых не хватало.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью участника операции с позывным "Флинт".

В ГУР МО Украины был подготовлен план по оказанию помощи защитникам "Азовсталь" на случай осады, который американские журналисты оценили, как дерзкий и очень рискованный.

"Важность первого полета заключалась в том, что многие люди смотрели на эту операцию, как на невозможную, поэтому мы хотели показать другим летчикам и военным, что это возможно", - рассказал "Флинт".

Все участники операции полностью осознавали ее опасность. Чтобы загрузить больше полезного груза для защитников "Азовстали" с вертолетов было снято вооружение, чтобы уменьшить их вес.

Учитывая невозможность полностью скрытого проведения операции, для введения врага в заблуждение была проведена сложная операция по дезинформации противника.

Несколько пилотов отказались участвовать в операции. Но первый согласившийся пилот имел личную причину.

"Его жена была боевым медиком на "Азовстали". Она работала с тяжелоранеными бойцами, и задачей первого полета была эвакуация тяжелораненых, а также ее с территории завода", - рассказал "Флинт".

Добраться до "Азовстали" было непросто. Быстрый и низкий полет над местностью с горами и препятствиями, такими как деревья и телефонные провода, требовали большого мастерства пилота. Кроме того, в некоторых случаях рейсы совершались ночью с помощью приборов ночного видения, что требовало от пилотов соответствующего опыта использования.

"Первое прибытие вертолетов удивило защитников "Азовстали". Они сказали, что мы не знаем места вашего отправления, но вы прилетели к нам с неба. Это совершенно особенные эмоции, когда по возвращении ты отдаешь раненым врачам и понимаешь, что сделал что-то совершенно невозможное". Вы чувствуете гордость и счастье за ​​своих людей", – вспоминает "Флинт" свое эмоциональное состояние после приземления.

Но последующие полеты становились все сложнее, поскольку россияне начали усиливать свою противовоздушную оборону.

"Во время второго полета вертолет был обстрелян, но он смог достичь точки заправки и успешно совершил посадку", - говорит "Флинт".

Пытаясь обходить российскую ПВО, летчики меняли маршруты, то летая над землей, то над водой.

"Мне известна ситуация, когда наш вертолет пролетел между двумя российскими кораблями, а затем повернул направо и переместился над морем на территорию Украины", - вспомнил он.