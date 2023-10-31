Принимали тяжелые решения: командующий ССО раскрыл детали спецопераций на "Азовстали"

По словам генерала, бойцы отправлялись в эти полеты в осажденный противником Мариуполь и блокированный завод "Азовсталь" добровольно. При этом основной задачей таких вертолетных миссий была доставка боекомплекта воинам, которые держали оборону в городе.

"Но когда приходят десять добровольцев, которые говорят: "Мы хотим лететь защищать "Азовсталь", то приходится принимать тяжелые решения. Что доставлять: БК, медикаменты, средства связи или людей, которые будут защищать", - вспоминает Хоренко.

Также он отметил, что такие вызовы возникали, когда на борту 15 тонн груза, а один вертолет может взять только около двух человек.

"Время выполнения операции тогда шло на минуты, выгрузка не должна превышать 10 минут", - сказал генерал..

Хоренко добавил, что связь он держал напрямую с командиром бригады спецназначения Нацгвардии "Азов" Денисом Прокопенко. При этом сам "Редис" даже в тот момент не догадывался, что общается с командующим ССО.

Что известно о полетах на "Азовсталь"

Напомним, в первые месяцы полномасштабной войны РФ против Украины российские паблики сообщали о сбитых украинских вертолетах на подлете к Мариуполю. На тот момент украинская сторона не подтверждала каких-либо спецопераций по снабжению защитников окруженного города.

Уже в мае президент Владимир Зеленский впервые подтвердил боевые полеты украинской авиации и признал гибель многих украинских летчиков, которые пытались прорваться на "Азовсталь". По его словам, защитникам Мариуполя доставлялись еда и лекарства, пытались забрать раненых, но на то время нельзя было официально комментировать операции, поскольку в этом районе работали российские ПВО.

Как заявлял начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов, всего было семь таких миссий, на "Азовсталь" летали в общей сложности 16 вертолетов Ми-8, в том числе с подкреплением для "Азова". Однако во время пятой и седьмой миссии были сбиты два вертолета. Также противник сбил еще один вертолет, который вылетел на спасение одного из экипажей.

В конце мая прошлого года военная разведка опубликовала уникальное видео полетов украинской авиации на "Азовсталь". Также позже стали известны подробности рейдов летчиков на завод-крепость в Мариуполе.

Напомним, 16 мая украинское командование отдало приказ сохранить жизни защитников "Азовстали", после чего бойцы начали выходить и сдаваться в российский плен. Согласно последним данным, с территории завода вышли около 2 500 военных, украинская сторона работает над их обменом.

Детальнее об этом читайте в материале РБК-Украина "Год после "Азовстали". Как защитники Мариуполя вышли, но не сдались врагу".