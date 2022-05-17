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На "Азовстали" еще остаются бойцы. Военные проводят мероприятия по их спасению, - Маляр

Новина українською →
Мариуполь, Вторник 17 мая 2022 00:25
На "Азовстали" еще остаются бойцы. Военные проводят мероприятия по их спасению, - Маляр Фото: операция по спасению бойцов "Азова" в мариуполе (t.me/polkazov)
Автор: Владимир Костырин

В Мариуполе на территории завода "Азовсталь" остаются украинские военные, операция по спасению которых будет продолжена, заявили в министерстве обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление замглавы МОУ Анны Маляр.

"Насчет защитников, которые остаются на территории "Азовстали". Совместными усилиями вышеназванных ведомств проводятся мероприятия по спасению", - отметила она.

Маляр подчеркнула, что благодаря защитникам Мариуполя мы смогли получить критически важное время для формирования резервов, перегруппировки сил и получения помощи от партнеров.

"Все поставленные командованием задачи защитники Мариуполя выполнили в полном объеме. К сожалению, у нас нет возможности деблокировать "Азовсталь" военным путем. Важнейшая общая задача всей Украины и мира - сохранить жизнь защитников Мариуполя", - сказала Маляр.

Ранее, вечером 16 мая, началась операция по спасению военных ВСУ из "Азовстали", и с территории завода вышли более 200 человек, которых позже обменяют на российских военнопленных.

Перед этим защитники Мариуполя опубликовали в сети видеообращение, на котором командир полка "Азов" Денис Прокопенко заявил, что бойцы выполнили приказ, весь гарнизон также выполняет "утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа". Но не уточнил, о каком именно идет речь.

Напомним, по данным комбрига Нацгвардии, на территории заблокированного российскими оккупантами завода "Азовсталь" в Мариуполе - около 600 раненых украинских военных. 40 из них - в тяжелом состоянии.

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