Опубликовано уникальное видео полетов украинской авиации на "Азовсталь"
Украинская сторона впервые опубликовала видео боевых полетов на завод "Азовсталь", когда на его территории защитники Мариуполя удерживали позиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Главного управление разведки.
"Чтобы доставить защитникам Мариуполя крайне необходимое оружие и боеприпасы, вертолетчики ВС Украины и спецназовцы ГУР МО Украины провели уникальную по сложности операцию", - говорится в подписи к видео.
Что известно о полетах на "Азовсталь"?
В первые месяцы полномасштабной войны России против Украины российские паблики сообщали о сбитых украинских вертолетах на подлете к Мариуполю. На тот момент украинская сторона не подтверждала каких-либо спецопераций по снабжению защитников окруженного города.
Уже в мае президент Владимир Зеленский впервые подтвердил боевые полеты украинской авиации и признал гибель многих украинских летчиков, которые пытались прорваться на "Азовсталь". По его словам, защитникам Мариуполя доставлялись еда и лекарства, пытались забрать раненых, но на то время нельзя было официально комментировать операции, поскольку в этом районе работали российские ПВО.
Как заявлял начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов, всего было семь таких миссий, на "Азовсталь" летали в общей сложности 16 вертолетов Ми-8, в том числе с подкреплением для "Азова". Однако во время пятой и седьмой миссии были сбиты два вертолета. Также противник сбил еще один вертолет, который вылетел на спасение одного из экипажей.
Напомним, 16 мая украинское командование отдало приказ сохранить жизни защитников "Азовстали", после чего бойцы начали выходить и сдаваться в российский плен. Согласно последним данным, с территории завода вышли около 2 500 военных, украинская сторона работает над их обменом.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.