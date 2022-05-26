Буданов рассказал, как украинская авиация прорывалась на "Азовсталь"

Всего к защитникам Мариуполя в "Азовсталь" летало 16 военных вертолетов Ми-8 с помощью. А однажды с 72 бойцами полка "Азов" на борту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The War Zone .

Как сообщил руководитель украинской разведки Кирилл Буданов, специальную операцию для помощи защитникам Мариуполя разработали специалисты ГУР МО. Всего было 7 таких миссий.

"Каждый раз вертолеты успешно доставляли необходимое пополнение для защитников "Азовстали". Но во время пятой и седьмой миссии два вертолета сбили на обратном пути. Также был уничтожен еще один вертолет, который вылетел на спасение экипажа одного из двух сбитых вертолетов", - рассказывает Буданов.

Начальник ГУР говорит, что в каждой миссии летело два вертолета, которые везли бойцам на "Азовсталь" еду, питьевую воду, медикаменты и боеприпасы. Но во время одной миссии вылетело сразу четыре вертолета.

Также на борту вертолета во время очередной миссии привезли 72 бойцы из полка Нацгвардии "Азов", которые усилили подразделение, находящееся на "Азовстали".

Буданов отказался сказать, когда происходили полеты этих вертолетов и количество потерь среди украинских военнослужащих.