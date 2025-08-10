Привітання з Днем ангела для Олени, Василя і не тільки: кому бажати щастя й миру 10 серпня

День ангела - щемливе та особливе свято, привітання з яким може подарувати імениннику приємні емоції та гарний настрій. Головне лише знати, коли саме готувати побажання для кожного імені.
Хто чекатиме на привітання та як красиво побажати щастя й миру, розповідає РБК-Україна.
Сьогодні свої іменини святкують Афанасій, В'ячеслав, Роман, Василь, Юхим, Остап, Прохор, Серафим, Юліан, Олена, Анастасія, Антоніна, Аріна, Олена, Ілона, Ірина.
У цей день можна подарувати близьким не лише сюрприз, а й теплі слова, які зігріють душу.
