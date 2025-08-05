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Молитви на Яблучний Спас: як звернутися до Бога за захистом і благополуччям

Вівторок 05 серпня 2025 20:40
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Молитви на Яблучний Спас: як звернутися до Бога за захистом і благополуччям Найсильніші молитви, які потрібно читати на Яблучний Спас (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Завтра, 6 серпня, православні християни відзначають одне з великих свят - Яблучний Спас, або Преображення Господнє. Це свято, яке символізує духовне оновлення та подяку Богу за щедрість природи. У цей день віряни несуть до храмів яблука та інші плоди для освячення, а також звертаються до Господа з особливими молитвами.

РБК-Україна розповідає, які молитви можна читати 6 серпня, просячи здоров'я, захисту та благополуччя для себе і своїх близьких.

Молитва за успіх і щастя

Преобразився Ти на горі Тавор, Христе Боже, показавши ученикам Твоїм славу Твою, скільки їм можна було. Нехай засяє і нам, грішним, світло Твоє споконвічне. Молитвами Богородиці, Світлодавче, слава Тобі. Амінь.

Молитва за здоров'я

Всемогутній Боже, Ти, що Преобразився перед апостолами на горі Тавор, дай мені дар здоров'я та сили. Проникни своєю благодаттю у кожну клітину мого тіла, зціли мої недуги та покажи Свою милість. Нехай Преображення Твоє буде для мене знаком духовного та фізичного відродження. Амінь.

Молитва за захист

Господи, ставлю перед Тобою всі свої страхи та турботи. В день Преображення Твого, огорни мене своєю захисною рукою. Віджени ворогів та небезпеки від мене і рідних моїх, наділи мене своєю силою та вірою, щоб я міг відчувати Твій покров навіть у найтемніших моментах. Амінь.

Молитва за зцілення

Господи, Ти Єдиний твориш чудеса. Прошу Тебе про зцілення від всіх моїх фізичних та душевних недугів. Нехай Преображення Твоє ознаменує новий початок у моєму здоров'ї і у здоров'ї рідних мені людей. Прослав Твою благодать через одужання [імена], щоб й інші могли побачити Твою силу. Амінь.

Молитва за духовну благодать

Боже, Ти в славному преображенні Твого Єдинородного Сина підтвердив тайну віри свідченням Отців і чудесно явив славу, яка чекає Твоїх усиновлених дітей. Дозволь нам, слугам Твоїм, слухаючи голос Твого улюбленого Сина, стати Його співспадкоємцями. Котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог, на віки вічні. Амінь.

Головна молитва дня

Владико Христе Боже, Ти Своїми стpacтями мої стpaждaння зцiлив і paнaми Твоїми мої paни вилiкував. Даруй мені, що багато проти Тебе згpiшив, сльoзи кaяття, покyти і навернення. Змішай моє тiло із пахощами жuвотвoрного Тiла Твого і насолоди душу мою Твоєю чесною кpoв’ю від гіркоти, якою напoїв мене воpог.

Піднеси до Тебе моє сеpце і розум, які схилилися додолу, і виведи від прірви пoгuбeльної, бо не маю покaяння, не маю зворушення, не маю слiз потіхи, які підносять дітей до їхнього спадкоємства. Сеpце затверділо і отуманився розум мій у житейських пpистpacтях, тож не можу споглянути на Тебе у нeмoчі моїй, не можу зігрітися сльoзами любові до Тебе.

Але Владико Господи Ісусе Христе, скарбе доброти і благодатей, даруй мені всеціле й правдиве покаяння і смирення та серце ревне, щоб знайти Тебе. Даруй мені благодать Твою і віднови в мені образ Твій та повсякчасне провадження мене Твоїм Святим Духом.

І хоч я залишив Тебе - не залиши Ти мене. Вийди, щоб знову знайти мене, поверни на пасовисько Твоє і залічи мене до овець вибраного Твого стада. Нагодуй мене з ними поживою Твого жuвотвоpного й вічного Слова і Божественних Твоїх Таїнств, - за моїми благаннями і молитвами Пречистої Твоєї Матері і всіх святих Твоїх. Амінь.

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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Християнський портал, Великий православний молитовник.

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