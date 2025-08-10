Поздравления с Днем ангела для Елены, Василия и не только: кому желать счастья и мира 10 августа

День ангела - трогательный и особенный праздник, поздравление с которым может подарить имениннику приятные эмоции и хорошее настроение. Главное лишь знать, когда именно готовить пожелания для каждого имени.
Кто будет ждать поздравления и как красиво пожелать счастья и мира, рассказывает РБК-Украина.
Сегодня свои именины празднуют Афанасий, Вячеслав, Роман, Василий, Ефим, Остап, Прохор, Серафим, Юлиан, Елена, Анастасия, Антонина, Арина, Елена, Илона, Ирина.
В этот день можно подарить близким не только сюрприз, но и теплые слова, которые согреют душу.
