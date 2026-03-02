ua en ru
На Львівщині зафіксували небезпечну тропічну хворобу: вакцини в Україні немає

Понеділок 02 березня 2026 11:17
UA EN RU
На Львівщині зафіксували небезпечну тропічну хворобу: вакцини в Україні немає Фото: У Львівській області у жінки виявили гарячку Денге (freepik.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

У мешканки Львівської області, яка повернулася з відпочинку на Мальдівах, лабораторно підтвердили гарячку Денге. Це вже другий випадок захворювання в регіоні за останні пів року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення генеральної директорки Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України Наталії Іванченко-Тімко.

Читайте також: Куди зникають комарі взимку і чи переживуть таргани "ядерку": 5 неочевидних фактів про комах

Де жінка заразилася

За словами Іванченко-Тімко, пацієнтку покусали комарі під час перебування на Мальдівах. Діагноз підтвердила вірусологічна лабораторія Центру громадського здоров’я України.

Жінка перебувала на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні. Наразі її вже виписали додому.

Лікарка-інфекціоністка Надія Прикуда у коментарі LVIV.MEDIA розповіла, що симптоми з’явилися ще за кордоном. Уже наступного дня після численних укусів піднялася температура, з’явилися головний біль, біль у м’язах та гіркий присмак у роті. До лікарні у Львові пацієнтка потрапила на третю-четверту добу хвороби. Лікування тривало близько тижня.

Як перебігає гарячка Денге

За словами Іванченко-Тімко, для хвороби характерні:

  • висока температура,
  • головний біль,
  • біль у м’язах,
  • можливі висипання на шкірі.

Медики наголошують, що специфічного противірусного лікування проти гарячки Денге не існує. Лікування є симптоматичним - спрямованим на полегшення стану пацієнта.

Вакцини проти цієї хвороби в Україні також немає.

Як уберегтися

Фахівці радять перед поїздками в екзотичні країни консультуватися з лікарями-інфекціоністами та обов’язково використовувати репеленти.

"Як не захворіти? Уникати зустрічі з комариком", - наголосила Іванченко-Тімко.

У разі погіршення самопочуття після повернення з-за кордону медики радять звернутися до сімейного лікаря або у разі різкого погіршення стану телефонувати 103.

Це вже другий випадок гарячки Денге у Львівській області за останні шість місяців. Перший зафіксували у листопаді 2025 року в іноземця, який заразився в Індонезії.

Що таке гарячка Денге

Зазначимо, гарячка Денге - це вірусне інфекційне захворювання, яке передається людині через укуси інфікованих комарів, переважно в тропічних і субтропічних країнах. Найчастіше зараження відбувається під час подорожей до Азії, Африки, Латинської Америки та островів Індійського океану.

Інкубаційний період зазвичай триває від 3 до 14 днів. Хвороба може перебігати у легкій або тяжкій формі.

У тяжких випадках можливі ускладнення з кровотечами та різким погіршенням стану.

Специфічного противірусного лікування проти гарячки Денге не існує - терапія є симптоматичною. Основний спосіб профілактики - захист від укусів комарів за допомогою репелентів, захисного одягу та москітних сіток.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні є комарі, здатні переносити малярію та інші небезпечні хвороби, хоча епідемію малярії в країні свого часу вдалося подолати. Всього в Україні налічують понад 50 видів кровососних комарів, частина з яких є переносниками інфекцій. Окрему увагу науковці приділяють азійському тигровому комару, який уже прижився в Україні й може переносити низку небезпечних вірусів, зокрема денге та жовту гарячку.

Також ми розповідали, як комарі переживають зиму.

