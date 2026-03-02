Во Львовской области зафиксировали опасную тропическую болезнь: вакцины в Украине нет

У жительницы Львовской области, которая вернулась с отдыха на Мальдивах, лабораторно подтвердили лихорадку Денге. Это уже второй случай заболевания в регионе за последние полгода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение генерального директора Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины Натальи Иванченко-Тимко .

Где женщина заразилась

По словам Иванченко-Тимко, пациентку покусали комары во время пребывания на Мальдивах. Диагноз подтвердила вирусологическая лаборатория Центра общественного здоровья Украины.

Женщина находилась на лечении во Львовской областной инфекционной клинической больнице. Сейчас ее уже выписали домой.

Врач-инфекционист Надежда Прикуда в комментарии LVIV.MEDIA рассказала, что симптомы появились еще за рубежом. Уже на следующий день после многочисленных укусов поднялась температура, появились головная боль, боль в мышцах и горький привкус во рту. В больницу во Львове пациентка попала на третьи-четвертые сутки болезни. Лечение длилось около недели.

Как протекает лихорадка Денге

По словам Иванченко-Тимко, для болезни характерны:

высокая температура,

головная боль,

боль в мышцах,

возможны высыпания на коже.

Медики отмечают, что специфического противовирусного лечения против лихорадки Денге не существует. Лечение является симптоматическим - направленным на облегчение состояния пациента.

Вакцины против этой болезни в Украине также нет.

Как уберечься

Специалисты советуют перед поездками в экзотические страны консультироваться с врачами-инфекционистами и обязательно использовать репелленты.

"Как не заболеть? Избегать встречи с комариком", - подчеркнула Иванченко-Тимко.

В случае ухудшения самочувствия после возвращения из-за границы медики советуют обратиться к семейному врачу или в случае резкого ухудшения состояния звонить 103.

Это уже второй случай лихорадки Денге во Львовской области за последние шесть месяцев. Первый зафиксировали в ноябре 2025 года у иностранца, который заразился в Индонезии.

Что такое лихорадка Денге

Отметим, лихорадка Денге - это вирусное инфекционное заболевание, которое передается человеку через укусы инфицированных комаров, преимущественно в тропических и субтропических странах. Чаще всего заражение происходит во время путешествий в Азию, Африку, Латинскую Америку и острова Индийского океана.

Инкубационный период обычно длится от 3 до 14 дней. Болезнь может протекать в легкой или тяжелой форме.