Загибель чи сплячка? Як насправді зимують комарі з мухами і де ховаються

Комахи, які живуть в Україні, пристосовані до відповідних погодних умов - від літньої спеки до суттєвих морозів. При цьому зимувати вони можуть на різних стадіях розвитку: яйця, личинки, лялечки чи дорослої особини.

Про це в інтерв'ю для РБК-Україна розповів науковець Інституту зоології імені І.І. Шмальгаузена Віталій Кавурка .

Чи шкодять комахам сильні морози

В цілому, за словами експерта, морозна і сніжна зима може вплинути на чисельність деяких видів комах.

"Втім, усі комахи, які живуть у наших умовах, пристосовані до таких погодних умов", - зауважив Кавурка.

Деякі з них навіть "повинні переживати морози і впадати в оціпеніння" - так звану зимову сплячку, гібернацію.

"Холодна зима для комах може бути навіть більш корисною, ніж безсніжна і безморозна", - додав науковець.

При цьому він нагадав, що різні комахи зимують на різних стадіях розвитку: яйця, личинки, лялечки чи дорослої особини.

Отже, коливання їх чисельності навряд чи варто вважати аномалією, адже це "завжди пов'язано з кількома факторами" (не обов'язково, що саме мороз чи сніг на них вплинули).

Як переживають зиму комарі та мухи

Кавурка розповів, що комарі зимують на стадії яйця або личинки.

"Тобто після спарювання восени вони відкладають яйця, а дорослі особини відмирають", - пояснив науковець.

5 суперсил комах (інфографіка: РБК-Україна)

Тим часом двокрилі мухи інколи можуть зимувати на стадії дорослої комахи.

При цьому вони, за словами фахівця:

проникають у тріщини кори чи інші подібні місця;

виходять зі сплячки - з першими променями сонця.

"Тому, коли ми вже ранньою весною бачимо мух, це означає, що вони зимували на стадії дорослої комахи", - підсумував спеціаліст.