Головна » Новини » Політика

Привезе папірці: Орбан поїде до Брюсселя з 1,6 млн "анкет" з "референдуму"

Угорщина, Неділя 14 грудня 2025 16:16
UA EN RU
Привезе папірці: Орбан поїде до Брюсселя з 1,6 млн "анкет" з "референдуму" Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Проросійський прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повезе із собою на саміт Європейського Союзу 1,6 мільйона анкет, зібраних під час маніпулятивного "референдуму". В анкетах угорці нібито "висловилися" за відмову Україні у вступі до ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Орбана у Facebook.

Орбан планує привезти на саміт ЄС до Брюсселю ящики з анкетами з так званої "національної консультації". На цьому маніпулятивному заході Орбан та його правляча партія "Фідес" збирали голоси за те, щоб не брати Україну до Євросоюзу.

Сам Орбан стверджує, що нібито аж 1,6 мільйона угорців висловили своє ставлення до так званого "підвищення податків у зв'язку з війною". Скільки серед цих анкет підробок, залишається тільки здогадуватися.

Сам Орбан показав навіть фото стосів паперу та повідомив, що летітиме урядовим літаком, який перебуває під керуванням військово-повітряних сил Угорщини.

"Я візьму це з собою наступного тижня до Брюсселя, де висловлю думку мовчазної більшості. Сподіваюся, що армія не буде стягувати ніяких додаткових витрат за перевищення ваги багажу", - заявив угорський прем'єр.

Зазначимо, раніше Орбан влаштував чергову істерику після рішення Європейського Союзу про безстрокове заморожування російських активів, назвавши це "декларацією війни". До цього він істерив, називаючи голосування щодо безстрокового замороження активів "брюссельською диктатурою".

При цьому у самого Орбана в Угорщині маса проблем. Опозиційна партія "Тиса" може виграти наступні парламентські вибори, оскільки вона значно популярніша за "Фідес" Орбана. Тому проросійський прем'єр Угорщини зараз серед інших варіантів розглядає можливість стати президентом Угорщини з розширеними повноваженнями.

А нещодавно в Угорщині відбулася масова акція протесту проти жорстокого поводження з дітьми, яка посилила політичний тиск на уряд Орбана, якому залишилося до виборів всього чотири місяці.

Євросоюз Угорщина Віктор Орбан
