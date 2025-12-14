Привезе папірці: Орбан поїде до Брюсселя з 1,6 млн "анкет" з "референдуму"

Проросійський прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повезе із собою на саміт Європейського Союзу 1,6 мільйона анкет, зібраних під час маніпулятивного "референдуму". В анкетах угорці нібито "висловилися" за відмову Україні у вступі до ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Орбана у Facebook .

Орбан планує привезти на саміт ЄС до Брюсселю ящики з анкетами з так званої "національної консультації". На цьому маніпулятивному заході Орбан та його правляча партія "Фідес" збирали голоси за те, щоб не брати Україну до Євросоюзу.

Сам Орбан стверджує, що нібито аж 1,6 мільйона угорців висловили своє ставлення до так званого "підвищення податків у зв'язку з війною". Скільки серед цих анкет підробок, залишається тільки здогадуватися.

Сам Орбан показав навіть фото стосів паперу та повідомив, що летітиме урядовим літаком, який перебуває під керуванням військово-повітряних сил Угорщини.

"Я візьму це з собою наступного тижня до Брюсселя, де висловлю думку мовчазної більшості. Сподіваюся, що армія не буде стягувати ніяких додаткових витрат за перевищення ваги багажу", - заявив угорський прем'єр.