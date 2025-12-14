ua en ru
Привезет бумажки: Орбан поедет в Брюссель с 1,6 млн "анкет" с "референдума"

Венгрия, Воскресенье 14 декабря 2025 16:16
Привезет бумажки: Орбан поедет в Брюссель с 1,6 млн "анкет" с "референдума" Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Пророссийский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан повезет с собой на саммит Европейского Союза 1,6 миллиона анкет, собранных во время манипулятивного "референдума". В анкетах венгры якобы "высказались" за отказ Украине во вступлении в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Орбана в Facebook.

Орбан планирует привезти на саммит ЕС в Брюссель ящики с анкетами с так называемой "национальной консультации". На этом манипулятивном мероприятии Орбан и его правящая партия "Фидес" собирали голоса за то, чтобы не брать Украину в Евросоюз.

Сам Орбан утверждает, что якобы аж 1,6 миллиона венгров выразили свое отношение к так называемому "повышению налогов в связи с войной". Сколько среди этих анкет подделок, остается только догадываться.

Сам Орбан показал даже фото кипы бумаги и сообщил, что будет лететь правительственным самолетом, который находится под управлением военно-воздушных сил Венгрии.

"Я возьму это с собой на следующей неделе в Брюссель, где выражу мнение молчаливого большинства. Надеюсь, что армия не будет взимать никаких дополнительных расходов за превышение веса багажа", - заявил венгерский премьер.

Отметим, ранее Орбан устроил очередную истерику после решения Европейского Союза о бессрочном замораживании российских активов, назвав это "декларацией войны". До этого он истерил, называя голосование по бессрочному замораживанию активов "брюссельской диктатурой".

При этом у самого Орбана в Венгрии масса проблем. Оппозиционная партия "Тиса" может выиграть следующие парламентские выборы, поскольку она значительно популярнее "Фидес" Орбана. Поэтому пророссийский премьер Венгрии сейчас среди других вариантов рассматривает возможность стать президентом Венгрии с расширенными полномочиями.

А недавно в Венгрии состоялась массовая акция протеста против жестокого обращения с детьми, которая усилила политическое давление на правительство Орбана, которому осталось до выборов всего четыре месяца.

