Орбан хоче стати президентом Угорщини з розширеними повноваженнями, - Bloomberg

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вивчає можливість зберегти контроль над країною незалежно від результатів парламентських виборів, які мають відбутися у квітні 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За даними співрозмовника Bloomberg, Орбан вивчає ідею обійняти посаду президента та переписати закони, щоб зробити його найвпливовішою посадою в країні.

62-річний Орбан порушив питання президентської системи після зустрічі в Білому домі минулого місяця зі своїм союзником президентом США Дональдом Трампом, заявивши, що цей план "завжди обговорюється".

Деякі опитування показують двозначну перевагу опозиції перед квітневими виборами.

Якщо партія Орбана "Фідес" переможе, він може продовжити керувати країною як президент, передавши повсякденні урядові справи довіреному союзнику.

У разі поразки Орбан у ролі президента зможе обмежувати можливості лідера опозиційної партії "Тиса" Петера Мад'яра, який планує покращити відносини з Євросоюзом після кількох років конфронтації із Брюсселем.

Для реалізації плану Орбану необхідно використати конституційну більшість партії "Фідес" у парламенті до виборів у квітні.

Як відомо, в Угорщині саме парламент голосує за те, хто має бути главою держави.Чинний президент Тамаш Сульок має залишити посаду у 2029 році, коли його повноваження закінчаться.

Видання пише, що 10 грудня угорський парламент, де партія Орбана має більшість, схвалив законопроєкт, який ускладнює для законодавців усунення президента з посади в майбутньому.