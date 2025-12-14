ua en ru
Головна » Новини » У світі

Протести через дітей в Угорщині: Орбан спровокував мітинги за 4 місяці до виборів

Угорщина, Неділя 14 грудня 2025 00:20
Протести через дітей в Угорщині: Орбан спровокував мітинги за 4 місяці до виборів Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

В Угорщині відбулася масова акція протесту проти жорстокого поводження з дітьми, яка посилила політичний тиск на уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана за 4 місяці до виборів до парламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Демонстранти пройшли маршем від центру Пешта через Дунай до Будайської фортеці, де розташовані офіси Орбана та його союзника - президента Тамаша Сульока.

Акцію організував лідер опозиції Петер Мад'яр, чия партія "Тиса" наразі лідирує в соціологічних опитуваннях напередодні парламентських виборів. Під час виступу він закликав Орбана піти у відставку, звинувативши уряд у неспроможності захистити дітей, які перебувають під державною опікою.

Причина протестів у Будапешті

Протести спалахнули після появи відео без дати, яке з'явилося на початку тижня. На записі видно, як тодішній виконувач обов'язків начальника виправної колонії для неповнолітніх у Будапешті застосовує насильство до дітей, зокрема б'є одного з них, який лежить на землі, та вдаряє головою об стіл іншого.

Після розголосу посадовець звільнився та був узятий під варту. Поліція також провела рейд у закладі та затримала кількох інших осіб.

Реакція уряду викликала хвилю критики. Представники влади намагалися подати постраждалих неповнолітніх як злочинців. В інтерв'ю провладному виданню Mandiner Орбан фактично повторив цю позицію, зазначивши водночас, що насильство є неприйнятним навіть щодо засуджених.

Опозиція розцінила такі заяви як перекладання відповідальності на жертв.

Пов'язані скандали

Поточні протести вписуються у ширший політичний контекст. Менш ніж два роки тому президентка Угорщини Каталін Новак, союзниця Орбана, подала у відставку після обурення громадськості через помилування фігуранта справи про педофілію в державному дитячому будинку.

Після цього Петер Мад'яр, колишній прихильник Орбана, публічно виступив з критикою влади та заснував політичний рух "Тиса".

Опозиційний політик наголошує на важкому становищі дітей у занедбаних і недофінансованих державних установах.

Президентські амбіції Віктора Орбана

Нещодавно видання Bloomberg писало, що Віктор Орбан хоче стати президентом Угорщини з розширеними повноваженнями.

Співрозмовник медіа сказав, що Орбан начебто порушив питання президентської системи після зустрічі в Білому домі минулого місяця із президентом США Дональдом Трампом, заявивши, що цей план "завжди обговорюється".

Орбан у ролі президента зможе обмежувати можливості лідера опозиційної партії "Тиса" Петера Мад'яра, який планує покращити відносини з Євросоюзом після кількох років конфронтації із Брюсселем.

Як відомо, в Угорщині саме парламент голосує за те, хто має бути главою держави. Чинний президент Тамаш Сульок має залишити посаду у 2029 році, коли його повноваження закінчаться.

Видання пише, що 10 грудня угорський парламент, де партія Орбана має більшість, схвалив законопроєкт, який ускладнює для законодавців усунення президента з посади в майбутньому.

Заяви Орбана

Нагадаємо, нещодавно угорський прем'єр заявив, що результат майбутніх парламентських виборів у країні визначить, чи буде Будапешт воювати з Росією.

Перед тим Орбан сказав, що завершити війну в Україні можливо тільки через повернення України до статусу "буферної держави".

