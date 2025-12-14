Протести через дітей в Угорщині: Орбан спровокував мітинги за 4 місяці до виборів

В Угорщині відбулася масова акція протесту проти жорстокого поводження з дітьми, яка посилила політичний тиск на уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана за 4 місяці до виборів до парламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Демонстранти пройшли маршем від центру Пешта через Дунай до Будайської фортеці, де розташовані офіси Орбана та його союзника - президента Тамаша Сульока.

Акцію організував лідер опозиції Петер Мад'яр, чия партія "Тиса" наразі лідирує в соціологічних опитуваннях напередодні парламентських виборів. Під час виступу він закликав Орбана піти у відставку, звинувативши уряд у неспроможності захистити дітей, які перебувають під державною опікою.

Причина протестів у Будапешті

Протести спалахнули після появи відео без дати, яке з'явилося на початку тижня. На записі видно, як тодішній виконувач обов'язків начальника виправної колонії для неповнолітніх у Будапешті застосовує насильство до дітей, зокрема б'є одного з них, який лежить на землі, та вдаряє головою об стіл іншого.

Після розголосу посадовець звільнився та був узятий під варту. Поліція також провела рейд у закладі та затримала кількох інших осіб.

Реакція уряду викликала хвилю критики. Представники влади намагалися подати постраждалих неповнолітніх як злочинців. В інтерв'ю провладному виданню Mandiner Орбан фактично повторив цю позицію, зазначивши водночас, що насильство є неприйнятним навіть щодо засуджених.

Опозиція розцінила такі заяви як перекладання відповідальності на жертв.

Пов'язані скандали

Поточні протести вписуються у ширший політичний контекст. Менш ніж два роки тому президентка Угорщини Каталін Новак, союзниця Орбана, подала у відставку після обурення громадськості через помилування фігуранта справи про педофілію в державному дитячому будинку.

Після цього Петер Мад'яр, колишній прихильник Орбана, публічно виступив з критикою влади та заснував політичний рух "Тиса".

Опозиційний політик наголошує на важкому становищі дітей у занедбаних і недофінансованих державних установах.