Кабмін дозволив приватним компаніям формувати групи ППО: як це працюватиме

Кабінет міністрів України дозволив приватним компаніям створювати озброєні групи протиповітряної оборони. Вони зможуть долучатися до держсистеми ППО під керівництвом військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Дениса Шмигаля.

Він розповів, що уряд ухвалив постанову з запуску експерименту. Він передбачає створення власних груп ППО підприємствами будь-якої форми власності. Вони будуть працювати спільно з Повітряними силами ЗСУ.

"До проєкту насамперед можуть долучитися оператори критичної інфраструктури - підприємства, що забезпечують роботу енергетики, зв’язку, транспорту, водопостачання та інші стратегічні сфери", - заявив міністр.

Шмигаль додав, що участь у проєкті можлива для тих підприємств, які мають необхідні ресурси та дотримуються вимог безпеки.

Основні принципи роботи груп:

групи ППО будуть підпорядковуватись військовому командуванню Повітряних Сил;

керівники груп будуть працювати у цифровій системі управління ППО;

підприємства матимуть змогу купити або отримати засоби ППО за рішенням військового командування або через процедури постачання, які погоджені Міноборони;

групи ППО створюватимуть з перевірених працівників підприємств після проходження ними перевірки СБУ.

Групи ППО приватних компаній зможуть:

вести спостереження та виявляти ворожі повітряні цілі;

застосовувати зброю у межах, які встановлені ЗСУ;

взаємодіяти з військовими підрозділами та іншими силами безпеки;

виконувати завдання з посилення ППО регіону.

Створення групи відбувається шляхом затвердження спільного наказу підприємства і командування Повітряних Сил. Підприємство призначає її керівника, персонал і відповідальних за зберігання, використання та облік зброї.

Крім того, має здійснюватися ведення документації, обліку боєприпасів та журналу несення служби.