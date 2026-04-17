Частная ПВО впервые сбила реактивный "Шахед": Федоров раскрыл детали
Частная ПВО впервые сбила реактивный "Шахед", летевший на скорости более 400 км в час. Это произошло в небе над Харьковской областью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Михаила Федорова.
"Продолжаем развивать проект частной ПВО. Группа частной ПВО в Харьковской области активно сбивает шахеты, в частности зафиксировано первое сбитие реактивного дрона", - говорится в сообщении министра.
Как отметил Федоров, появление реактивных дронов означает новый уровень угроз, ведь такие цели являются более быстрыми и сложными для перехвата.
Он подчеркнул, что одним из ключевых элементов усиления обороны стали частные группы ПВО, которые помогают защищать критическую инфраструктуру. Цель проекта - быстро масштабировать способности без дополнительной нагрузки на боевые подразделения.
По состоянию на сейчас частные группы ПВО есть на 19 предприятиях.
"Сейчас на 19 предприятиях формируют частные группы ПВО. Они интегрированы в единую систему управления Воздушных Сил и работают как часть общей архитектуры ПВО", - рассказал глава Минобороны.
Следующим шагом, по словам Федорова, станет масштабирование проекта для повышения эффективности - увеличение количества сбитых целей и скорости реагирования на угрозы.
Частная ПВО в Украине
Напомним, идею разрешить критически важным предприятиям самостоятельно участвовать в защите от воздушных атак озвучили еще в прошлом году, когда Министерство обороны возглавлял Денис Шмыгаль.
Уже в начале марта правительство официально дало разрешение на запуск соответствующего эксперимента.
Впоследствии в Минобороны впервые сообщили об успешных результатах работы частных подразделений ПВО, которые уже начали выполнять боевые задачи.