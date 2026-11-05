Приватна ППО в Україні працюватиме по-новому: деталі від Кабміну

Кабмін розширив можливості підприємств щодо приватної ППО та удосконалив правила роботи у межах цього експериментального проекту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.
Зміни покликані зміцнити спроможності ППО України в умовах, коли ворог посилює повітряні атаки на об’єкти критичної інфраструктури.
Ухвалений урядом акт передбачає шість ключових змін:
При цьому, як і раніше, приватна ППО діє під контролем військового командування та в межах єдиної системи протиповітряної оборони Збройних Сил України.
Проект приватної ППО дозволяє підприємствам забезпечити додатковий захист своїх працівників, виробничих потужностей та обʼєктів енергетики, які систематично зазнають атак безпілотних засобів противника.
Крім того, це рішення дозволяє швидко масштабувати спроможності протиповітряної оборони без додаткового навантаження на ППО Сил оборони України. Як повідомляло Міноборони, групи приватної ППО почали бойову роботу навесні 2026 року.
Станом на середину жовтня до приватної ППО долучилися майже 100 підприємств. Вони вже знищили понад 60 повітряних цілей, зокрема ударні дрони типу Shahed, а також розвідувальні дрони типу Zala.
Нагадаємо, ідею дозволити критично важливим підприємствам самостійно долучатися до захисту від повітряних атак озвучили ще торік, коли Міністерство оборони очолював Денис Шмигаль.
На початку березня 2026 року уряд офіційно дав дозвіл на запуск відповідного експерименту.
Згодом в Міноборони вперше повідомили про успішні результати роботи приватних підрозділів ППО, які вже почали виконувати бойові завдання.