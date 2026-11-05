RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Олешки Выборы в США Графики отключения света Война в Украине

Частная ПВО в Украине будет работать по-новому: детали Кабмина

10:20 05.11.2026 Чт
2 мин
aimg Константин Широкун
Фото: частная ПВО в Украине будет работать по-новому (Getty Images)

Кабмин расширил возможности предприятий по частной ПВО и усовершенствовал правила работы в рамках этого экспериментального проекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Изменения призваны укрепить возможности ПВО Украины в условиях, когда враг усиливает воздушные атаки на объекты критической инфраструктуры.

Как изменится работа частной ПВО

Принятый правительством акт предусматривает шесть ключевых изменений:

  • предприятия, уже присоединившиеся к частной ПВО, смогут защищать не только свои объекты, но и объекты других предприятий на основании договора;
  • предусмотрена возможность передачи средств ПВО в использование между уполномоченными предприятиями из совместного решения с командованием Воздушных сил;
  • добавлены новые критерии участия предприятий в реализации экспериментального проекта – статус резидента Defence City и/или определение Министерством обороны предприятия критически важным;
  • возможность использования пилотируемых воздушных судов в составе групп противовоздушной обороны;
  • расширены возможности применения дронов-перехватчиков – урегулировали использование предприятиями боевых частей и электродетонаторов;
  • минимальный возраст членов групп противовоздушной обороны предприятий снижен с 21 до 18 лет.

При этом частная ПВО действует под контролем военного командования и в рамках единой системы противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины.

Что защищает частное ПВО и сколько целей уже сбито

Проект частной ПВО позволяет предприятиям обеспечить дополнительную защиту своих работников, производственных мощностей и объектов энергетики, систематически подвергающихся атакам беспилотных средств противника.

Кроме того, это решение позволяет быстро масштабировать возможности противовоздушной обороны без дополнительной нагрузки на ПВО Сил обороны Украины. Как сообщало Минобороны, группы частной ПВО начали боевую работу весной 2026 года.

По состоянию на середину октября в частную ПВО присоединились около 100 предприятий. Они уже уничтожили более 60 воздушных целей, в том числе ударные дроны типа Shahed, а также разведывательные дроны типа Zala.

Напомним, идею разрешить критически важным предприятиям самостоятельно приобщаться к защите от воздушных атак озвучили еще в прошлом году , когда Министерство обороны возглавлял Денис Шмигаль.

В начале марта 2026 года правительство официально дало разрешение на запуск соответствующего эксперимента.

Впоследствии в Минобороны впервые сообщили обуспешных результатах работы частных подразделений ПВО , которые уже начали выполнять боевые задания.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ПВОВторжение России в Украину