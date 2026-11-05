Приватна ППО в Україні працюватиме по-новому: деталі від Кабміну

Кабмін розширив можливості підприємств щодо приватної ППО та удосконалив правила роботи у межах цього експериментального проекту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.

Зміни покликані зміцнити спроможності ППО України в умовах, коли ворог посилює повітряні атаки на об’єкти критичної інфраструктури.

Як зміниться робота приватної ППО

Ухвалений урядом акт передбачає шість ключових змін:

підприємства, які вже приєдналися до приватної ППО, зможуть захищати не лише свої обʼєкти, а й обʼєкти інших підприємств на підставі договору;

передбачено можливість передачі засобів ППО в користування між уповноваженими підприємствами на підставі спільного рішення з командуванням Повітряних сил;

додано нові критерії участі підприємств у реалізації експериментального проекту - статус резидента Defence City та/або визначення Міністерством оборони підприємства критично важливим;

можливість використання пілотованих повітряних суден у складі груп протиповітряної оборони;

розширено можливості застосування дронів-перехоплювачів - врегулювали використання підприємствами бойових частин та електродетонаторів;

мінімальний вік членів груп протиповітряної оборони підприємств знижено з 21 до 18 років.

При цьому, як і раніше, приватна ППО діє під контролем військового командування та в межах єдиної системи протиповітряної оборони Збройних Сил України.

Що захищає приватна ППО та скільки цілей уже збито

Проект приватної ППО дозволяє підприємствам забезпечити додатковий захист своїх працівників, виробничих потужностей та обʼєктів енергетики, які систематично зазнають атак безпілотних засобів противника.

Крім того, це рішення дозволяє швидко масштабувати спроможності протиповітряної оборони без додаткового навантаження на ППО Сил оборони України. Як повідомляло Міноборони, групи приватної ППО почали бойову роботу навесні 2026 року.

Станом на середину жовтня до приватної ППО долучилися майже 100 підприємств. Вони вже знищили понад 60 повітряних цілей, зокрема ударні дрони типу Shahed, а також розвідувальні дрони типу Zala.