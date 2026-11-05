Частная ПВО в Украине будет работать по-новому: детали Кабмина

Кабмин расширил возможности предприятий по частной ПВО и усовершенствовал правила работы в рамках этого экспериментального проекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Изменения призваны укрепить возможности ПВО Украины в условиях, когда враг усиливает воздушные атаки на объекты критической инфраструктуры.

Как изменится работа частной ПВО

Принятый правительством акт предусматривает шесть ключевых изменений:

предприятия, уже присоединившиеся к частной ПВО, смогут защищать не только свои объекты, но и объекты других предприятий на основании договора;

предусмотрена возможность передачи средств ПВО в использование между уполномоченными предприятиями из совместного решения с командованием Воздушных сил;

добавлены новые критерии участия предприятий в реализации экспериментального проекта – статус резидента Defence City и/или определение Министерством обороны предприятия критически важным;

возможность использования пилотируемых воздушных судов в составе групп противовоздушной обороны;

расширены возможности применения дронов-перехватчиков – урегулировали использование предприятиями боевых частей и электродетонаторов;

минимальный возраст членов групп противовоздушной обороны предприятий снижен с 21 до 18 лет.

При этом частная ПВО действует под контролем военного командования и в рамках единой системы противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины.

Что защищает частное ПВО и сколько целей уже сбито

Проект частной ПВО позволяет предприятиям обеспечить дополнительную защиту своих работников, производственных мощностей и объектов энергетики, систематически подвергающихся атакам беспилотных средств противника.

Кроме того, это решение позволяет быстро масштабировать возможности противовоздушной обороны без дополнительной нагрузки на ПВО Сил обороны Украины. Как сообщало Минобороны, группы частной ПВО начали боевую работу весной 2026 года.

По состоянию на середину октября в частную ПВО присоединились около 100 предприятий. Они уже уничтожили более 60 воздушных целей, в том числе ударные дроны типа Shahed, а также разведывательные дроны типа Zala.