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Приватна ППО проти російських дронів: скільки цілей вдалось знищити

14:33 08.06.2026 Пн
2 хв
Які ворожі цілі знищує приватна ППО?
aimg Костянтин Широкун
Приватна ППО проти російських дронів: скільки цілей вдалось знищити Фото: приватна ППО збила понад 20 російських дронів (Getty Images)
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До організації приватної ППО в Україні долучилось вже понад 30 компаній. Підрозділам вдалось знищити більше 20 ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.

За даними Міноборони, групи ППО кількох підприємств вже виконують бойові завдання за призначенням. За останні місяці вони уразили понад 20 ударних безпілотників типу Shahed та розвідувальних дрони типу Zala.

Крім того, за інформацією військового командування, однією з груп уражено реактивний ударний БпЛА типу Shahed.

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Загалом від початку дії експериментального проекту до Міноборони звернулись з заявками на створення власних груп ППО 43 підприємства різних форм власності з різних галузей та областей України.

Серед заявників, які вже отримали статус уповноважених на здійснення заходів ППО, близько половини – оператори та підприємства критичної інфраструктури, а інша частина – підприємства приватного сектору.

Приватна ППО в Україні

Нагадаємо, ідею дозволити критично важливим підприємствам самостійно долучатися до захисту від повітряних атак озвучили ще торік, коли Міністерство оборони очолював Денис Шмигаль.

На початку березня 2026 року уряд офіційно дав дозвіл на запуск відповідного експерименту.

Згодом в Міноборони вперше повідомили про успішні результати роботи приватних підрозділів ППО, які вже почали виконувати бойові завдання.

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