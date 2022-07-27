Приватизируют или ликвидируют. Правительство решило судьбу сотен госпредприятий

Правительство приняло решение передать в управление Фонда госимущества 420 государственных предприятий. В дальнейшем их приватизируют или ликвидируют.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики Украины.
Таким образом состоится следующий этап триажа - разделение очередной группы активов на:
Получат новых собственников в рамках так называемой "малой" приватизации 66 государственных предприятий.
"Привлечение инвестиций позволит восстановить или модернизировать производство, в том числе экспортно ориентированное, создать новые рабочие места. Это станет частью экономического восстановления страны", - отмечают в Минэкономики.
В свою очередь 354 ГП будут ликвидированы или реорганизованы. В большинстве случаев это юридические оболочки, по которым нет мощностей для возобновления работы.
Анализ госактивов для следующих этапов триажа госпредприятий будут продолжать в дальнейшем, после чего часть из них также найдет новых эффективных собственников.
В Украине рассматривают приватизацию как эффективное средство ускорения экономического роста. Ведь частный владелец способен быстро наладить процессы на предприятии и осуществить его перезапуск.
Внутри страны существует большой запрос на приватизацию и готовность инвестировать в бывшие госпредприятия, если за инвестором будут закреплены и гарантированы права собственности.
В то же время приватизация позволит поставить точку в истории с советским наследством тысяч ГП, которые из-за бесхозяйственности деградировали и не способны функционировать.
Напомним, 2 сентября 2019 года президент Владимир Зеленский приказал правительству и парламенту начать масштабную приватизацию в Украине.
В Министерстве экономики 4 октября 2019 года утвердили этапы подготовки и проведение приватизации первых 800 государственных предприятий.
Тогда, согласно данным опроса КМИС, подготовку крупных государственных компаний к приватизации в той или иной степени одобряли 37% респондентов, 41% - отрицательно относились, а 20% - не смогли ответить.