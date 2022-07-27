Приватизируют или ликвидируют. Правительство решило судьбу сотен госпредприятий

Таким образом состоится следующий этап триажа - разделение очередной группы активов на:

жизнеспособные;

такие, которые наносят ущерб, существуют исключительно на бумаге и не могут заинтересовать инвесторов.

Госпредприятия приватизируют или ликвидируют

Получат новых собственников в рамках так называемой "малой" приватизации 66 государственных предприятий.

"Привлечение инвестиций позволит восстановить или модернизировать производство, в том числе экспортно ориентированное, создать новые рабочие места. Это станет частью экономического восстановления страны", - отмечают в Минэкономики.

В свою очередь 354 ГП будут ликвидированы или реорганизованы. В большинстве случаев это юридические оболочки, по которым нет мощностей для возобновления работы.

Анализ госактивов для следующих этапов триажа госпредприятий будут продолжать в дальнейшем, после чего часть из них также найдет новых эффективных собственников.

Приватизация - способ ускорения роста экономики

В Украине рассматривают приватизацию как эффективное средство ускорения экономического роста. Ведь частный владелец способен быстро наладить процессы на предприятии и осуществить его перезапуск.

Внутри страны существует большой запрос на приватизацию и готовность инвестировать в бывшие госпредприятия, если за инвестором будут закреплены и гарантированы права собственности.

В то же время приватизация позволит поставить точку в истории с советским наследством тысяч ГП, которые из-за бесхозяйственности деградировали и не способны функционировать.