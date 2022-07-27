UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Приватизируют или ликвидируют. Правительство решило судьбу сотен госпредприятий

Фото: Правительство решило судьбу сотен госпредприятий (РБК-Україна)
Автор: Олег Васкив

Правительство приняло решение передать в управление Фонда госимущества 420 государственных предприятий. В дальнейшем их приватизируют или ликвидируют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики Украины.

Таким образом состоится следующий этап триажа - разделение очередной группы активов на:

  • жизнеспособные;
  • такие, которые наносят ущерб, существуют исключительно на бумаге и не могут заинтересовать инвесторов.

Госпредприятия приватизируют или ликвидируют

Получат новых собственников в рамках так называемой "малой" приватизации 66 государственных предприятий.

"Привлечение инвестиций позволит восстановить или модернизировать производство, в том числе экспортно ориентированное, создать новые рабочие места. Это станет частью экономического восстановления страны", - отмечают в Минэкономики.

В свою очередь 354 ГП будут ликвидированы или реорганизованы. В большинстве случаев это юридические оболочки, по которым нет мощностей для возобновления работы.

Анализ госактивов для следующих этапов триажа госпредприятий будут продолжать в дальнейшем, после чего часть из них также найдет новых эффективных собственников.

Приватизация - способ ускорения роста экономики

В Украине рассматривают приватизацию как эффективное средство ускорения экономического роста. Ведь частный владелец способен быстро наладить процессы на предприятии и осуществить его перезапуск.

Внутри страны существует большой запрос на приватизацию и готовность инвестировать в бывшие госпредприятия, если за инвестором будут закреплены и гарантированы права собственности.

В то же время приватизация позволит поставить точку в истории с советским наследством тысяч ГП, которые из-за бесхозяйственности деградировали и не способны функционировать.

Напомним, 2 сентября 2019 года президент Владимир Зеленский приказал правительству и парламенту начать масштабную приватизацию в Украине.

В Министерстве экономики 4 октября 2019 года утвердили этапы подготовки и проведение приватизации первых 800 государственных предприятий.

Тогда, согласно данным опроса КМИС, подготовку крупных государственных компаний к приватизации в той или иной степени одобряли 37% респондентов, 41% - отрицательно относились, а 20% - не смогли ответить.

Читайте РБК-Украина в Google News
Приватизация госпредприятий