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Шмыгаль поручил подготовить перечень госпредприятий для продажи

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Украина, Понедельник 02 августа 2021 16:06
Шмыгаль поручил подготовить перечень госпредприятий для продажи Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил подготовить перечень государственных предприятий для приватизации в 2022-2023 годах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал премьера.

"Должны также уже планировать следующие шаги. Поэтому дал задание Минэкономики совместно с Фондом госимущества в течение месяца подготовить перечень объектов для приватизации на 2022-2023 годы", - написал он.

Шмыгаль сообщил, что большая приватизация стартует в Украине уже в этом месяце.

"Подготовку к аукционам обсудили на совещании с председателем Фонда государственного имущества Дмитрием Сенниченко и министром Кабинета министров Олегом Немчиновым", - рассказал Шмыгаль.

Он напомнил, что по итогам 2020 года доходы от приватизации составили 2,25 млрд грн.

"В этом году от аукционов планируют привлечь в государственный бюджет до 12 млрд грн, что суммарно больше, чем за последние 5 лет", - добавил Шмыгаль.

По данным опроса КМИС, поручение президента Украины Владимира Зеленского начать подготовку крупных государственных компаний к приватизации в той или иной степени одобряют 37% украинцев. В то же время 41% респондентов негативно относятся к поручению Зеленского начать продажу государственного имущества, а 20% затрудняются с ответом.

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