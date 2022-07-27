Приватизують або ліквідують. Уряд вирішив долю сотень держпідприємств

Таким чином відбудеться наступний етап тріажу - поділ чергової групи активів на:

життєздатні;

такі, що завдають збитків, існують виключно на папері та не можуть зацікавити інвесторів.

Держпідприємства приватизують або ліквідують

Отримають нових власників у рамках так званої "малої" приватизації 66 державних підпримств.

"Залучення інвестицій дозволить відновити або модернізувати виробництво, зокрема й експортно орієнтоване, створити нові робочі місця. Це стане частиною економічної відбудови країни", - зазначають у Мінекономіки.

Своєю чергою 354 ДП будуть ліквідовані або реорганізовані. У більшості випадків це юридичні оболонки, за якими немає потужностей для поновлення роботи.

Аналіз держактивів для наступних етапів тріажу держпідприємств продовжуватимуть надалі, після чого частина з них також знайде нових ефективних власників.

Приватизація - спосіб прискорення зростання економіки

В Україні розглядають приватизацію, як ефективний засіб прискорення економічного зростання. Адже приватний власник здатен швидко налагодити процеси на підприємстві й здійснити його перезапуск.

Всередині країни існує великий запит на приватизацію та готовність інвестувати в колишні держпідприємства, якщо за інвестором будуть закріплені та гарантовані права власності.

Водночас приватизація дасть змогу поставити крапку в історії з радянським спадком тисяч ДП, які через безгосподарність деградували та не здатні функціонувати.