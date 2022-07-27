Приватизують або ліквідують. Уряд вирішив долю сотень держпідприємств

Уряд ухвалив рішення передати до управління Фонду держмайна 420 державних підприємств. У подальшому їх приватизують або ліквідують.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки України.
Таким чином відбудеться наступний етап тріажу - поділ чергової групи активів на:
Отримають нових власників у рамках так званої "малої" приватизації 66 державних підпримств.
"Залучення інвестицій дозволить відновити або модернізувати виробництво, зокрема й експортно орієнтоване, створити нові робочі місця. Це стане частиною економічної відбудови країни", - зазначають у Мінекономіки.
Своєю чергою 354 ДП будуть ліквідовані або реорганізовані. У більшості випадків це юридичні оболонки, за якими немає потужностей для поновлення роботи.
Аналіз держактивів для наступних етапів тріажу держпідприємств продовжуватимуть надалі, після чого частина з них також знайде нових ефективних власників.
В Україні розглядають приватизацію, як ефективний засіб прискорення економічного зростання. Адже приватний власник здатен швидко налагодити процеси на підприємстві й здійснити його перезапуск.
Всередині країни існує великий запит на приватизацію та готовність інвестувати в колишні держпідприємства, якщо за інвестором будуть закріплені та гарантовані права власності.
Водночас приватизація дасть змогу поставити крапку в історії з радянським спадком тисяч ДП, які через безгосподарність деградували та не здатні функціонувати.
Нагадаємо, 2 вересня 2019 року президент Володимир Зеленський наказав уряду та парламенту почати масштабну приватизацію в Україні.
У Міністерстві економіки 4 жовтня 2019 року затвердили етапи підготовки та проведення приватизації перших 800 державних підприємств.
Тоді, згідно з даними опитування КМІС, підготовку великих державних компаній до приватизації у тій чи іншій мірі схвалювали 37% респондентів, 41% - негативно ставилися, а 20% - не змогли відповісти.