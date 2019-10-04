Минэкономики утвердило план приватизации первых 800 госпредприятий

Фото: Кабинет министров (РБК-Украина)

Утверждена структура и направления работы по подготовке предприятий к малой и большой приватизации

В пятницу, 4 октября в Министерстве экономики утвердили этапы подготовки и проведения приватизации первых 800 государственных предприятий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

Как отмечается, участники встречи согласовали план по передаче объектов Фонду госимущества от органов их управления и подготовку их к продаже.

"В Украине около 3600 государственных предприятий, демонстрирующих различные показатели финансовой и операционной эффективности - от немногих успешных для подавляющего большинства убыточных и вовсе заброшенных. Минэкономики сейчас готовит около 800 госкомпаний к приватизации, предложив организовать и структурировать этот процесс, как целостный проект", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2020 году правительство ожидает доход в размере 5-6 млрд гривен от малой приватизации. В Кабмине рассчитывают, что в следующем году будет подготовлено к продаже макимально возможное количество государственных предприятий.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 2 октября Верховная рада приняла во втором чтении законопроект, отменяющий перечень объектов госсобственности, не подлежащих приватизации.