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Приватизируют или ликвидируют. Правительство решило судьбу сотен госпредприятий

Новина українською →
Среда 27 июля 2022 16:44
Приватизируют или ликвидируют. Правительство решило судьбу сотен госпредприятий Фото: Правительство решило судьбу сотен госпредприятий (РБК-Україна)
Автор: Олег Васкив

Правительство приняло решение передать в управление Фонда госимущества 420 государственных предприятий. В дальнейшем их приватизируют или ликвидируют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики Украины.

Таким образом состоится следующий этап триажа - разделение очередной группы активов на:

  • жизнеспособные;
  • такие, которые наносят ущерб, существуют исключительно на бумаге и не могут заинтересовать инвесторов.

Госпредприятия приватизируют или ликвидируют

Получат новых собственников в рамках так называемой "малой" приватизации 66 государственных предприятий.

"Привлечение инвестиций позволит восстановить или модернизировать производство, в том числе экспортно ориентированное, создать новые рабочие места. Это станет частью экономического восстановления страны", - отмечают в Минэкономики.

В свою очередь 354 ГП будут ликвидированы или реорганизованы. В большинстве случаев это юридические оболочки, по которым нет мощностей для возобновления работы.

Анализ госактивов для следующих этапов триажа госпредприятий будут продолжать в дальнейшем, после чего часть из них также найдет новых эффективных собственников.

Приватизация - способ ускорения роста экономики

В Украине рассматривают приватизацию как эффективное средство ускорения экономического роста. Ведь частный владелец способен быстро наладить процессы на предприятии и осуществить его перезапуск.

Внутри страны существует большой запрос на приватизацию и готовность инвестировать в бывшие госпредприятия, если за инвестором будут закреплены и гарантированы права собственности.

В то же время приватизация позволит поставить точку в истории с советским наследством тысяч ГП, которые из-за бесхозяйственности деградировали и не способны функционировать.

Напомним, 2 сентября 2019 года президент Владимир Зеленский приказал правительству и парламенту начать масштабную приватизацию в Украине.

В Министерстве экономики 4 октября 2019 года утвердили этапы подготовки и проведение приватизации первых 800 государственных предприятий.

Тогда, согласно данным опроса КМИС, подготовку крупных государственных компаний к приватизации в той или иной степени одобряли 37% респондентов, 41% - отрицательно относились, а 20% - не смогли ответить.

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Приватизация госпредприятий
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