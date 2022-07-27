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Приватизують або ліквідують. Уряд вирішив долю сотень держпідприємств

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Середа 27 липня 2022 16:44
Приватизують або ліквідують. Уряд вирішив долю сотень держпідприємств Фото: Уряд вирішив долю сотень держпідприємств (РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Уряд ухвалив рішення передати до управління Фонду держмайна 420 державних підприємств. У подальшому їх приватизують або ліквідують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки України.

Таким чином відбудеться наступний етап тріажу - поділ чергової групи активів на:

  • життєздатні;
  • такі, що завдають збитків, існують виключно на папері та не можуть зацікавити інвесторів.

Держпідприємства приватизують або ліквідують

Отримають нових власників у рамках так званої "малої" приватизації 66 державних підпримств.

"Залучення інвестицій дозволить відновити або модернізувати виробництво, зокрема й експортно орієнтоване, створити нові робочі місця. Це стане частиною економічної відбудови країни", - зазначають у Мінекономіки.

Своєю чергою 354 ДП будуть ліквідовані або реорганізовані. У більшості випадків це юридичні оболонки, за якими немає потужностей для поновлення роботи.

Аналіз держактивів для наступних етапів тріажу держпідприємств продовжуватимуть надалі, після чого частина з них також знайде нових ефективних власників.

Приватизація - спосіб прискорення зростання економіки

В Україні розглядають приватизацію, як ефективний засіб прискорення економічного зростання. Адже приватний власник здатен швидко налагодити процеси на підприємстві й здійснити його перезапуск.

Всередині країни існує великий запит на приватизацію та готовність інвестувати в колишні держпідприємства, якщо за інвестором будуть закріплені та гарантовані права власності.

Водночас приватизація дасть змогу поставити крапку в історії з радянським спадком тисяч ДП, які через безгосподарність деградували та не здатні функціонувати.

Нагадаємо, 2 вересня 2019 року президент Володимир Зеленський наказав уряду та парламенту почати масштабну приватизацію в Україні.

У Міністерстві економіки 4 жовтня 2019 року затвердили етапи підготовки та проведення приватизації перших 800 державних підприємств.

Тоді, згідно з даними опитування КМІС, підготовку великих державних компаній до приватизації у тій чи іншій мірі схвалювали 37% респондентів, 41% - негативно ставилися, а 20% - не змогли відповісти.

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Приватизація держпідприємств
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