Викупити "за копійки" не вийде: Кабмін змінює правила приватизації

"Викупити державне чи комунальне майно "за копійки" через оренду та ремонти більше не вийде", - наголосила прем'єр.

За новими правилами, продаж орендованого державного та комунального майна відбуватиметься виключно через систему Prozorro.Продажі.

Раніше діяв інший механізм. Майно брали в оренду, вкладали кошти у ремонт чи модернізацію, після чого орендар отримував право викупити об’єкт без конкуренції та за значно нижчою ціною.

Як пояснила прем'єр, через такі механізми державний та місцеві бюджети втрачали значні кошти. Тепер, за її словами, ціна формуватиметься конкуренцією та ринком.

"Водночас ми зберігаємо захист для добросовісного бізнесу: підтверджені інвестиції орендаря у невід'ємні поліпшення компенсуватимуться або зараховуватимуться під час остаточного розрахунку", - зазначила вона.

Держава втрачала мільярди

За оцінками Transparency International Ukraine, під час викупу без аукціонів держава та громади у середньому отримували на 45% менше коштів, ніж через відкриті торги.

Лише у 2021–2024 роках онлайн-аукціони принесли понад 3 мільярди гривень надходжень, що більш ніж удвічі перевищило результати позаконкурентних викупів.