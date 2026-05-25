Оформити майно на дитину стало простіше: в Україні скасували обов’язковий дозвіл

В Україні спростили процедуру оформлення майна на дітей. Відтепер для безоплатної передачі дитині нерухомості чи іншого цінного майна більше не потрібно отримувати дозвіл органу опіки та піклування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство юстиції України .

Головне: Скасування бюрократії: В Україні набрав чинності новий закон, який дозволяє безкоштовно передавати дітям у власність нерухомість, авто чи інше цінне майно без дозволу органів опіки та піклування.

В Україні набрав чинності новий закон, який дозволяє безкоштовно передавати дітям у власність нерухомість, авто чи інше цінне майно без дозволу органів опіки та піклування. На що поширюється спрощення: Нові правила діють під час дарування або передачі дітям квартир, будинків, машин, недобудов та майбутньої нерухомості.

Нові правила діють під час дарування або передачі дітям квартир, будинків, машин, недобудов та майбутньої нерухомості. Згода батьків є обов'язковою: Дозвіл опіки більше не потрібен, але згода батьків (або опікунів) залишається ключовою умовою.

Дозвіл опіки більше не потрібен, але згода батьків (або опікунів) залишається ключовою умовою. Правила до 14 років: За дітей цього віку договори підписують батьки, причому потрібна письмова та нотаріально завірена згода від обох сторін (батька і матері).

За дітей цього віку договори підписують батьки, причому потрібна письмова та нотаріально завірена згода від обох сторін (батька і матері). Правила від 14 до 18 років: Підлітки підписують документи вже самостійно, проте за нотаріально посвідченої згоди батьків.

Підлітки підписують документи вже самостійно, проте за нотаріально посвідченої згоди батьків. Коли згода одного з батьків не потрібна: Оформити майно без другого з батьків можна, якщо він перебуває в полоні, зник безвісти, є інтернованим або понад 6 місяців живе окремо і не бере участі в житті дитини.

Оформити майно без другого з батьків можна, якщо він перебуває в полоні, зник безвісти, є інтернованим або понад 6 місяців живе окремо і не бере участі в житті дитини. Важливе застереження: Органи опіки та піклування все ще контролюватимуть операції, якщо майно дитини намагаються продати, обміняти, заставити чи подарувати комусь.

Що змінилося

22 травня набрав чинності закон №4824-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку вчинення правочинів в інтересах малолітніх та неповнолітніх осіб".

Документ змінює правила оформлення майна на дітей. Тепер, якщо дитина безоплатно набуває майно у власність, дозвіл органу опіки більше не потрібен. Це стосується:

нерухомості;

об'єктів незавершеного будівництва;

майбутніх об'єктів нерухомості;

транспортних засобів;

іншого цінного майна.

Також спрощення діє у випадках, коли дитина вже користується цим майном.

Попри спрощення процедури, згода батьків або інших законних представників дитини залишається необхідною. Як пояснили у Мін’юсті, правила залежать від віку дитини.

Як оформлюватимуть майно на дітей до 14 років

Малолітні діти до 14 років мають часткову цивільну дієздатність. Тому договори щодо нерухомості чи автомобілів від їхнього імені укладають батьки або законні представники.

При цьому для оформлення договору потрібна письмова нотаріально засвідчена згода другого з батьків.

Які правила діють для дітей від 14 до 18 років

Неповнолітні діти віком від 14 до 18 років уже можуть брати участь у підписанні договорів самостійно. Однак для цього також потрібна згода обох батьків або законних представників.

Якщо договір потребує нотаріального посвідчення чи державної реєстрації, така згода має бути нотаріально засвідчена.

Коли згода одного з батьків не потрібна

Закон передбачає низку винятків. Правочин можна укладати без згоди одного з батьків, якщо він:

перебуває у полоні;

визнаний безвісти зниклим;

проживає окремо від дитини понад шість місяців і не бере участі у її вихованні;

його місце проживання невідоме;

інтернований у нейтральній державі.

У яких випадках дозвіл органу опіки все ще потрібен

У Мін’юсті наголосили, що спрощення стосується лише випадків, коли дитина набуває майно у власність.

Якщо ж йдеться про продаж, дарування, обмін, заставу чи інше відчуження майна, власником якого вже є дитина, дозвіл органу опіки та піклування залишається обов’язковим.

Це правило поширюється на: