Арешт рахунків: чи закриють боржникам доступ до "останньої копійки" і коли забиратимуть житло

В Україні автоматизують арешт банківських рахунків боржників, проте на час воєнного стану українці зможуть "розблокувати" до 15 тис. грн. Крім того, новий закон удвічі підвищив поріг заборгованості, за якого дозволено примусово стягувати єдине житло.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на заяву заступника міністра юстиції України Андрія Гайченка в ефірі парламентського телеканалу " Рада ".

Головне: Під час воєнного стану боржники мають право розблокувати на рахунку близько 15 тисяч гривень на місяць, подавши відповідну заяву.

на місяць, подавши відповідну заяву. Поріг боргу, за якого держава може примусово продати єдине житло людини, підвищили з 200 тисяч гривень до понад 400 тисяч гривень.

Дрібні банки зобов'яжуть підключитися до автоматизованої системи арешту рахунків, яка вже охоплює 90% банківського ринку.

Арешт рахунків: скільки грошей дозволять витрачати

Виконавча служба має законне право арештовувати всі кошти, які знаходяться на рахунках боржника. Проте на період дії воєнного стану держава передбачила захисний механізм для громадян.

Як зазначив Андрій Гайченко, мова не йде про те, щоб позбавити людей грошей для проживання.

"Чи можемо ми арештувати все до копійки? Так, ми можемо це зробити, але до кінця воєнного стану, за заявою будь-якої особи, можна розблокувати рахунок, щоб коштами можна було користуватися в межах близько 15 тис. грн на місяць", - наголосив Андрій Гайченко.

Новий поріг для продажу майна: житло захистили від дрібних боргів

Ухвалений парламентом закон про цифровізацію виконавчого провадження покращує становище багатьох боржників. Документ забороняє звертати стягнення на єдине житло людини, якщо сума стягнення не перевищує 50 мінімальних заробітних плат (зараз це становить 432 тисячі гривень).

За словами заступника міністра юстиції, раніше єдина нерухомість могла бути виставлена на торги для погашення заборгованості вже від 200 тис. грн. Тепер цей поріг фактично підвищено до понад 400 тис. грн.

Зараз у виконавчій службі перебуває близько 3 млн проваджень. Близько 95% із них не дотягують до нової межі, яка дозволяє примусовий продаж нерухомості. Через це частину об’єктів, які раніше могли виставити на торги за старими правилами, тепер просто знімуть із продажу.