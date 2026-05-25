Выкупить "за копейки" не получится: Кабмин меняет правила приватизации

"Выкупить государственное или коммунальное имущество "за копейки" через аренду и ремонты больше не получится", - подчеркнула премьер.

По новым правилам, продажа арендованного государственного и коммунального имущества будет происходить исключительно через систему Prozorro.Продажи.

Ранее действовал другой механизм. Имущество брали в аренду, вкладывали средства в ремонт или модернизацию, после чего арендатор получал право выкупить объект без конкуренции и по значительно более низкой цене.

Как пояснила премьер, из-за таких механизмов государственный и местные бюджеты теряли значительные средства. Теперь, по ее словам, цена будет формироваться конкуренцией и рынком.

"В то же время мы сохраняем защиту для добросовестного бизнеса: подтвержденные инвестиции арендатора в неотъемлемые улучшения будут компенсироваться или зачисляться при окончательном расчете", - отметила она.

Государство потеряло миллиарды

По оценкам Transparency International Ukraine, при выкупе без аукционов государство и общины в среднем получали на 45% меньше средств, чем через открытые торги.

Только в 2021-2024 годах онлайн-аукционы принесли более 3 миллиардов гривен поступлений, что более чем вдвое превысило результаты внеконкурентных выкупов.

Теперь, по словам Свириденко, интересы бизнеса учли. Если арендатор вложил средства в подтвержденные улучшения имущества, эти расходы будут компенсировать или зачислять при окончательном расчете.