Выкупить "за копейки" не получится: Кабмин меняет правила приватизации

19:15 25.05.2026 Пн
2 мин
Останутся ли выкупы без аукционов?
aimg Юлия Голованова
Фото: Кабмин изменил правила продажи государственного имущества (GettyImages)

В Украине изменили правила продажи государственного и коммунального имущества. Теперь арендованные объекты, в которые вкладывали средства на ремонт или модернизацию, будут продавать только через открытые онлайн-аукционы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление премьер-министра Юлии Свириденко.

"Выкупить государственное или коммунальное имущество "за копейки" через аренду и ремонты больше не получится", - подчеркнула премьер.

По новым правилам, продажа арендованного государственного и коммунального имущества будет происходить исключительно через систему Prozorro.Продажи.

Ранее действовал другой механизм. Имущество брали в аренду, вкладывали средства в ремонт или модернизацию, после чего арендатор получал право выкупить объект без конкуренции и по значительно более низкой цене.

Как пояснила премьер, из-за таких механизмов государственный и местные бюджеты теряли значительные средства. Теперь, по ее словам, цена будет формироваться конкуренцией и рынком.

"В то же время мы сохраняем защиту для добросовестного бизнеса: подтвержденные инвестиции арендатора в неотъемлемые улучшения будут компенсироваться или зачисляться при окончательном расчете", - отметила она.

Государство потеряло миллиарды

По оценкам Transparency International Ukraine, при выкупе без аукционов государство и общины в среднем получали на 45% меньше средств, чем через открытые торги.

Только в 2021-2024 годах онлайн-аукционы принесли более 3 миллиардов гривен поступлений, что более чем вдвое превысило результаты внеконкурентных выкупов.

Теперь, по словам Свириденко, интересы бизнеса учли. Если арендатор вложил средства в подтвержденные улучшения имущества, эти расходы будут компенсировать или зачислять при окончательном расчете.

Напомним, ранее в Украине сообщили об автоматизации ареста счетов должников. В то же время во время военного положения граждане смогут разблокировать до 15 тысяч гривен.

Также сообщалось, что стоимость недвижимости в разных регионах Украины продолжает существенно отличаться - от рекордных цен в Киеве и Львове до значительно более дешевого жилья в прифронтовых областях.

